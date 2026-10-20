Les Spurs de Wembanyama à 1,80 avec le code bonus Winamax WINABASKET

Les San Antonio Spurs reçoivent l’Oklahoma City Thunder pour l’ouverture de la saison NBA 2026-27, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre (heure française), au Frost Bank Center. Avec le code bonus Winamax WINABASKET, la victoire des Spurs de Wembanyama se joue à 1,80.

Spurs-Thunder : la victoire de San Antonio cotée 1,80 chez Winamax

Cote du match · NBA 1,80 Victoire des San Antonio Spurs Premier match de la saison pour Wembanyama, Thunder à 1,96 Spurs à 1,80 , Thunder à 1,96 sur le vainqueur du match

, Thunder à sur le vainqueur du match 10 € misés sur San Antonio rapportent 18 € en cas de victoire

en cas de victoire Pas de cote boostée sur ce match : c’est la cote standard

Cote ouverte à tous les joueurs, nouveaux comme anciens Parier sur les Spurs avec WINABASKET 1,80 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. 18+

Le pari est simple : vous misez sur l’équipe qui remporte la rencontre. Si San Antonio s’impose, une mise de 10 € à 1,80 vous rapporte 18 €, mise comprise. Aucune cote boostée n’est proposée sur ce match, la cote affichée est donc la même pour tous les parieurs.

Wembanyama fait sa rentrée : ce que dit vraiment cette cote

À 1,80, Winamax donne aux Spurs une probabilité implicite d’environ 56 %, contre 51 % au Thunder à 1,96. Le total dépasse 100 % : la différence, c’est la marge du bookmaker. Le marché annonce donc un match très serré, avec un léger avantage au parquet texan.

C’est la première sortie officielle de Victor Wembanyama depuis les finales NBA perdues 4-1 face aux Knicks. La saison passée, il tournait à 25,0 points et 11,5 rebonds. En présaison, il n’a pris que 6,3 rebonds en quatre matchs, avec un temps de jeu volontairement limité.

Le duel qui peut faire basculer la soirée se joue dans la raquette. En finale de conférence Ouest, Chet Holmgren n’avait tourné qu’à 10,7 points face au Français. Or le pivot du Thunder est incertain pour cette ouverture, et son absence ferait pencher la balance vers San Antonio.

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Concrètement, si vous placez 20 € sur les Spurs à 1,80 et que San Antonio perd, Winamax vous rend 20 € en cash. Si les Spurs gagnent, vous encaissez 36 €.

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Jouer Spurs-Thunder avec WINABASKET en cinq étapes

Cliquez sur l’un des boutons Winamax de cette page, puis choisissez l’inscription. Renseignez vos informations personnelles et fixez vos limites de dépôt et de mise. Saisissez le code WINABASKET pendant l’inscription : il ne peut pas être ajouté ensuite. Faites votre premier dépôt, puis envoyez une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ouvrez la rubrique basket, puis NBA, et sélectionnez Spurs-Thunder avant l’entre-deux.

Spurs-Thunder : notre pronostic pour la nuit d’ouverture

Notre lecture penche pour San Antonio. Mitch Johnson a déjà figé son cinq, avec trois meneurs autour de Devin Vassell et Wembanyama. En face, le Thunder a laissé partir Luguentz Dort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins cet été, soit près de 26 points de production cumulée par match.

Notre rédaction retient Spurs -2,5 et plus de 229,5 points, pour un score de 118-114. Côté Wembanyama, la piste privilégiée est plus de 10,5 rebonds. Tous les arguments, joueur par joueur, figurent dans notre pronostic détaillé Spurs-Thunder.

Notre pronostic Spurs 118-114 Thunder Un succès de quatre points suffit pour la cote à 1,80 : le pari sur le vainqueur ne demande aucun écart minimum, contrairement au handicap Spurs -2,5. 4-3 : la finale de conférence Ouest remportée par San Antonio, conclue par un match 7 gagné 111-103 à Oklahoma City

: la finale de conférence Ouest remportée par San Antonio, conclue par un match 7 gagné 111-103 à Oklahoma City 4 victoires sur 5 pour les Spurs face au Thunder la saison passée, saison régulière et NBA Cup comprises

pour les Spurs face au Thunder la saison passée, saison régulière et NBA Cup comprises 118,7 points pour 100 possessions : la meilleure attaque des deux équipes en 2025-26

points pour 100 possessions : la meilleure attaque des deux équipes en 2025-26 106,5 d’efficacité défensive pour le Thunder, son point fort, désormais sans Dort sur l’aile

Compositions probables : San Antonio Spurs : De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, Victor Wembanyama. Tobias Harris est incertain. Oklahoma City Thunder : Chet Holmgren est incertain ; en cas de forfait, Alex Caruso ou Jaylin Williams devraient prendre sa place dans le cinq.

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