Derrière un grand Jaden McDaniels, les Wolves creusent l’écart face aux Suns

« Les Wolves en quatre ! Les Wolves en quatre ! » Le public du Target Center est gourmand. Cette nuit, il a vu son équipe, menée par un grand Jaden McDaniels (25 points) confirmer sa domination sur les Suns en remportant, encore de manière autoritaire, la seconde manche de la série (105-93). Le scénario d’un « sweep » est encore lointain, mais les Suns sont dans l’obligation de réagir lors du Game 3 à domicile.

Contrairement à la première manche, les Wolves n’ont pas eu besoin d’un immense Anthony Edwards, au scoring du moins, car l’arrière a été omniprésent dans le jeu, y compris en défense. Rapidement gêné par les fautes, Karl-Anthony Towns non plus, n’a pas été un immense facteur offensif. Les locaux ont dû chercher d’autres ressources, à l’instar des vétérans Rudy Gobert et Mike Conley, impeccables dans leur registre.

Mais le facteur X de cette soirée a été bien sûr Jaden McDaniels, auteur de sa meilleure sortie en playoffs. Moins ciblé que les autres par la défense des Suns, il a régulièrement pris de vitesse ses adversaires dans les intervalles, s’ouvrant la voie à des paniers faciles sous le cercle. Son 3-points à cinq minutes de la fin a eu valeur de « dagger », car il offrait 19 points d’avance à son équipe, le plus gros écart du match (102-83).

Aucun espace pour les Suns

Les Suns sombraient alors après être restés longtemps au contact des Wolves. Après une entame de rencontre très compliquée au tir, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ont bien réagi dans le second quart-temps, à l’issue duquel ils sont rentrés au vestiaire sur la plus petite avance possible (50-51). Mais les rares espaces trouvés dans cette période ont vite été oubliés dès la reprise.

Jaden McDaniels et les Wolves ont sérieusement resserré leurs boulons défensifs, rendant le moindre tir, la moindre transmission difficile. On pense à Kevin Durant qui a manqué deux tirs faciles en début de troisième quart-temps sous le cercle en raison de la présence intimidante de Rudy Gobert, ou du contre autoritaire d’Edwards sur Beal. Dans ce contexte, les Wolves signaient un 12-0 pour prendre les commandes (72-63).

Les Suns ont un temps pensé réagir, les hommes du Minnesota ont enchaîné avec un 11-0 à l’entame du quatrième quart-temps, toujours sur la base d’une défense oppressante, et d’intelligence collective de l’autre côté du terrain. Frank Vogel perdait son sang-froid (faute technique), Rudy Gobert contrait Drew Eubanks près du cercle et McDaniels se chargeait d’éteindre les espoirs des visiteurs, secoués après ces deux rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grayson Allen aggrave sa blessure à la cheville. Mauvaise nouvelle de plus pour les hommes de l’Arizona. En début de troisième quart-temps, le shooteur des Suns est mal retombé sur le pied de Mike Conley en voulant contester son tir. La cheville droite, déjà touchée lors du premier match, a tourné. Direction le vestiaire donc, le visage grimaçant pour l’arrière qui avait converti une seule de ses deux tentatives de tir à ce moment du match. Il n’avait pas davantage été un facteur lors du Game 1, mais son absence priverait les Suns d’un sacré atout pour la suite des événements.

– Après un ballon perdu, les Wolves sanctionnent à foison. Le principal écart statistique entre les deux équipes se situe à ce niveau. Les Suns ont perdu six ballons de plus que leurs adversaires, mais ce sont surtout les conséquences de ces ballons perdus qui ont coûté cher : les Wolves ont inscrit 31 points après avoir généré ces pertes de balle, contre 2 seulement aux Suns… Entre un ballon qui a échappé des mains de Jusuf Nurkic sous le cercle ou une mésentente entre Devin Booker et Bradley Beal après un simple pick-and-roll (Booker a envoyé le ballon derrière Beal et le ballon a fini en tribunes), les Suns ont signé une entame de quatrième quart-temps désastreuse en la matière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.