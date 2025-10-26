La course aux trophées | Nos favoris pour le titre de « Coach of The Year »

Du poste d'assistant à celui de coach de l'anée, Kenny Atkinson n'a pas traîné. Le technicien des Cavaliers avait décroché le titre la saison passée grâce à la saison superbe de Cleveland, tête de série numéro un à l'Est et longtemps en lice pour terminer parmi les meilleurs bilans de l'histoire de la saison régulière. Il attend désormais son successeur, alors que ce trophée n'a jamais été remporté deux fois consécutives par un même entraîneur.

Jamahl Mosley, notre favori

La course à sa succession est assez ouverte cette saison, avec des profils assez différents. Le suffrage a été serré au sein de notre rédaction, et c'est Jamahl Mosley qui a recueilli le plus de premières places. Le coach du Magic concrétiserait ainsi le bon travail de ses dirigeants en coulisses cet été, après avoir renforcé l'équipe. La franchise floridienne avait été freinée la saison dernière par les blessures de nombreux joueurs majeurs (Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs…) et n'avait pu faire mieux qu'un passage par le play-in (7e, 41 victoires – 41 défaites). Mais c'est oublier que le Magic sous les ordres de Jamahl Mosley était passé de 22 succès en 2022 à 47 en 2024.

Un succès de l'entraîneur d'Orlando serait une confirmation pour une des valeurs montantes de l'Est, qui vise désormais le Top 4 avec le recrutement, notamment, de Desmond Bane. Dans une conférence où de nombreuses équipes risquent de chuter dans la hiérarchie, le bond en avant comptable pourrait être significatif.

Ime Udoka en principal outsider, Nick Nurse en surprise générale ?

Pas sûr qu'il le soit autant pour les Rockets et Ime Udoka. Mais le technicien de Houston fait partie des principaux prétendants, et est deuxième de notre vote. L'arrivée de Kevin Durant et un groupe en progression autour d'Alperen Sengun et Amen Thompson laisse espérer une grande saison dans le Texas. Il faudra cependant faire vraiment mieux que la deuxième place de la Conférence Ouest et les 52 victoires glanées pour marquer les votants.

Trois autres entraîneurs ont reçu des voix. David Adelman (Nuggets) et Mike Brown (Knicks) récupèrent deux équipes parmi les plus solides de la ligue, mais qui souhaitent jouer le titre. Nommé dans la stupeur à Denver, le premier avait réussi un petit tour de force en relançant l'équipe des Rocheuses en playoffs. Les coéquipiers de Nikola Jokic n'étaient tombés qu'au septième et dernier match contre le Thunder, futur champion, en demi-finale de conférence. Le deuxième récupère, lui, le finaliste sortant de l'Est et doit faire passer un cap à New York après l'ère Tom Thibodeau. L'ancien coach des Cavaliers, des Lakers ou des Kings est attendu pour le style plus ouvert de ses équipes, qui pourrait rendre les Knicks encore plus séduisants au moment des récompenses de fin de saison.

Dernier entraîneur cité, Nick Nurse est un sacré outsider. Difficile de savoir où se situe le véritable niveau de son équipe de Philadelphie après le désastre de la saison passée. Mais une embellie – et donc une saison sans trop de bobos pour Joel Embiid et Paul George – pourrait être l'une des histoires de la saison : celle d'un comeback retentissant mais qui n'aurait rien de vraiment surprenant si l'on prend en compte la qualité de l'effectif. Nick Nurse, comme Mike Brown, décrocherait alors son deuxième titre de « Coach of The Year ».

NOS FAVORIS

Jamahl Mosley (Magic)

Ime Udoka (Rockets)

Mike Brown (Knicks)

David Adelman (Nuggets)

NOS OUTSIDERS