Le premier changement d’entraîneur de la saison à Washington ne devrait pas permettre à Tom Thibodeau de retrouver un banc en NBA.

Alors que les Wizards ont limogé Brian Keefe après un début de campagne décevant (7 victoires – 13 défaites), le nom de l’ancien entraîneur des Knicks a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Mais d’après Josh Robbins, de The Athletic, la franchise de la capitale n’envisage pas de faire appel à lui cette saison.

La direction des Wizards entend en effet donner sa chance à Adam Caporn, le sélectionneur de l’Australie, qui disposera donc de 62 matchs pour convaincre ses dirigeants de le conserver à la tête de l’équipe.

Avec Anthony Davis, Trae Young et une jeune garde prometteuse, Washington dispose pourtant d’un effectif dont Tom Thibodeau aurait pu être chargé de restaurer la compétitivité, comme il l’avait fait à New York en 2020.

Le soutien de Karl-Anthony Towns

Ironie du calendrier, quelques jours plus tôt, Karl-Anthony Towns avait justement recommandé son ancien entraîneur aux franchises NBA en quête d’un nouveau souffle.

L’intérieur sait de quoi il parle puisqu’il a côtoyé Tom Thibodeau à Minnesota, puis à New York. Dans les colonnes du New York Post, il rappelait ainsi avoir participé à trois campagnes de playoffs sous ses ordres, mettant en avant ses résultats, ses connaissances tactiques et le soin qu’il apporte à la préparation de ses équipes.

« Si j’étais une équipe qui voulait se remettre sur les rails, je me tournerais vers Tom Thibodeau », expliquait ainsi le pivot des Knicks.

Malgré les critiques qui accompagnent les méthodes du technicien, notamment sa gestion des rotations, Karl-Anthony Towns insiste sur sa capacité à préparer ses joueurs et à répondre présent dans les moments importants.

Avec 578 victoires pour 420 défaites (soit 57,9% de succès) en saison régulière à la tête des Bulls, des Wolves puis des Knicks, le double « Coach de l’année » dispose en tout cas de solides références. Mais, un an et demi après son licenciement à New York, il devrait encore devoir patienter…