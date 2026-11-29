Brian Keefe n’aura pas survécu à la nouvelle déconvenue de ses Wizards, battus à domicile par le Magic (91-116) après avoir compté jusqu’à 37 points de retard…

La direction de la franchise a publié un communiqué dans la foulée pour officialiser son limogeage. C’est son assistant, Adam Caporn, qui va prendre la relève jusqu’à la fin de la saison.

« Ce genre de décision n’est jamais facile à prendre, mais il est temps pour l’équipe d’aller de l’avant avec une nouvelle voix », a déclaré Michael Winger, président de Monumental Basketball, structure qui supervise les Wizards, les Mystics (WNBA) et le Capital City Go-Go (G League). « Brian a joué un rôle essentiel au sein de notre organisation, en contribuant à jeter les bases du développement des joueurs à Washington. Nous lui sommes reconnaissants pour son professionnalisme et son engagement auprès de nos joueurs et de notre personnel. »

Le pire bilan de l’histoire NBA

Avec 50 victoires pour 173 défaites (22,4 % de succès), Brian Keefe quitte Washington avec le plus faible pourcentage de victoires de l’histoire de la NBA parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 200 matchs, derrière Stephen Silas (59 victoires – 177 défaites). Un bilan évidemment à relativiser au regard de la reconstruction des Wizards ces dernières saisons.

Mais avec sept victoires pour treize défaites depuis le début de cet exercice, Washington tarde à franchir un cap.

En l’absence d’Anthony Davis (malade) cette nuit, les Wizards ont complètement plongé face au collectif et à l’adresse extérieure des Floridiens, se retrouvant menés de 30 points à la pause (38-68). Les spectateurs ont même accompagné le retour aux vestiaires de leurs joueurs par des huées. C’est la deuxième rencontre consécutive où Washington accuse au moins 30 points de retard à la mi-temps, après avoir été mené 80-49 face à Boston !

Au-delà du forfait d’Anthony Davis, les Wizards font partie des déceptions de ce début de saison au regard du potentiel de leur effectif, considérablement renforcé depuis un an par les arrivées de Trae Young, Anthony Davis et Deandre Ayton, ainsi que la sélection d’AJ Dybantsa à la Draft.

Le sélectionneur de l’Australie prend la relève

Nommé entraîneur intérimaire en janvier 2024 en remplacement de Wes Unseld Jr, Brian Keefe avait été confirmé à son poste en juin de la même année.

C’est néanmoins un nouveau « rookie » qui va assurer l’intérim, même si Adam Caporn dispose déjà d’une solide expérience en tant qu’entraîneur principal, notamment à la tête de la sélection australienne depuis mars 2025.

Il avait également dirigé les Long Island Nets en G-League (2021-2022), avant d’intégrer le staff des Brooklyn Nets (2022-2024), puis celui des Wizards en 2024. À lui désormais de donner une identité à une équipe dont les ambitions ont changé, mais dont les mauvaises habitudes ont perduré.