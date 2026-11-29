Jalen Suggs n’avait pas encore dépassé la barre des 10 passes décisives cette saison. C’est désormais chose faite avec sa prestation de la nuit passée sur le parquet des Wizards.

En 28 minutes dans la large victoire du Magic, le meneur de jeu a cumulé 11 points (4/10 aux tirs), 11 passes et 8 rebonds. Il s’agissait de son premier double-double cette saison.

« Onze passes décisives, ça en dit long sur sa qualité de passe, mais je trouve qu’il a fait du très bon boulot au niveau de la patience. On veut être agressifs, mais jouer avec équilibre. Je trouve qu’il a très bien géré ça, que ce soit sur un ‘pick-and-roll’ avec le pivot, en attaquant en dribble sur une sortie de défenseur, ou en prenant la bonne décision sur le ‘pick-and-roll’ », remarque Sean Sweeney.

Satisfait de la prestation, le coach ajoute : « Mais dans l’ensemble, il a vraiment donné le ton et nous a apporté de la structure dans la façon dont on voulait jouer. » À savoir faire bouger un maximum le cuir. Sur ce match, le Magic a généré 34 passes décisives pour 43 tirs convertis.

Le joueur de 25 ans met sa bonne performance sur le compte de la « simplicité ». « Jouer sous contrôle et rester en équilibre. C’est un point important qu’ils me répètent depuis le début de la semaine », rapporte le 5e choix de la Draft 2021.

Celui-ci connaît un début de saison mitigé avec une production statistique à la baisse et des pourcentages désastreux : 34.4%, son pire quota en carrière. Un début de saison ralenti par une blessure au genou qui l’a tenu écarté des parquets pour deux semaines. Les sensations semblent meilleures depuis.

« J’essaie d’être agressif, d’aller dans la raquette. Et on a tellement de gars capables d’aller chercher le ballon et de créer que, si je leur transmets la balle, j’essaie de faire de mon mieux pour la leur donner dans de bonnes positions. Et ils me font paraître plutôt bon. Donc voilà, un grand merci aux gars pour ça, et aux coachs de me garder concentré et en phase », termine-t-il.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27.2 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23.5 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27.0 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28.6 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 57 27.6 43.5 33.9 85.5 0.6 3.2 3.9 5.5 2.5 1.8 2.7 0.7 13.8 2026-27 ORL 10 29.0 34.4 30.2 70.6 1.1 4.1 5.2 4.8 3.1 1.2 2.6 0.4 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.