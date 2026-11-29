« C’était nouveau pour moi, c’était dur… » Patrick Williams a logiquement mal vécu le fait d’avoir été écarté des rotations des Bulls en début de saison. Lors de ses six premières saisons NBA, l’ailier des Bulls avait manqué un seul match sur décision de l’entraîneur.

Lors des sept premiers matchs de l’équipe cette saison, il en a manqué quatre sur choix de Tiago Splitter. Ce total serait sans doute monté à sept sans une blessure à l’aine subie à l’entraînement.

Le joueur de 25 ans était le premier choix de premier tour de l’ancienne direction des Bulls. Le nouveau patron du club Bryson Graham ainsi que le nouveau venu sur le banc des Bulls n’ont aucun attachement envers Williams, qui n’a jamais été près d’être à la hauteur des attentes placées en un choix n°4 de Draft. Sans parler de la valeur de son salaire annuel moyen de 18 millions de dollars.

Bon an, mal an, il est parvenu à retrouver une place au sein des rotations de son coach. Comment ? « En étant professionnel, en faisant tout ce qu’on lui demande, en ne compliquant pas son jeu. Être efficace sur les tirs en catch-and-shoot, essayer d’attaquer le cercle, finir fort. Parfois, il n’y a pas besoin de faire le malin. Il suffit de jouer simple », énumère le technicien.

Sa pire moyenne en carrière

Jouer simple et se contenter d’un rendement limité. Malgré 20 minutes de jeu en moyenne, comme l’an dernier, il tourne à moins de 7 points, son pire total en carrière. Williams, auteur de 5 points et 4 rebonds cette nuit face aux Pacers, peut au moins se féliciter d’avoir fait remonter ses pourcentages de réussite.

« Quand tu ne joues pas, c’est là qu’il faut faire simple. Quel est mon rôle ici ? Si je ne joue pas, est-ce que j’abandonne ? Ça va bien au-delà de la façon dont tu joues au basket. C’est la façon dont tu as été élevé. Ça fait partie de qui tu es en tant que personne », philosophe le natif de Charlotte sur cette période noire pour lui.

Tout l’enjeu étant de savoir si son retour actuel suffira à lui garantir une place chez les Bulls à moyen terme dans leur reconstruction. « Il a été énorme pour nous en sortie de banc, en nous aidant avec sa force, sa maturité et son professionnalisme au milieu de ces jeunes », salue son coach, en mettant l’accent sur le fait que le joueur, dans sa 7e saison NBA, fait figure de vétéran désormais.

« Revenir sur le terrain, ça n’a pas été difficile du tout pour moi. C’est ce que j’aime faire, jouer. J’ai essayé de rendre mon travail le plus simple possible. Le basket est un jeu très, très simple. J’aime penser que je suis plutôt bon à ça. Alors gardons ça simple », répète Williams, dont la saison n’a rien d’un long fleuve tranquille.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 27.9 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 24.8 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28.3 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27.3 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 63 25.0 39.7 35.3 72.3 0.7 3.1 3.8 2.0 1.4 0.8 1.4 0.5 9.0 2025-26 CHI 72 20.5 37.2 34.7 72.0 0.7 2.3 3.0 1.5 1.3 0.7 1.0 0.4 7.0 2026-27 CHI 12 20.5 45.3 37.5 90.9 0.6 2.3 2.9 1.5 1.2 0.8 1.2 0.5 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.