Tre Jones avoue avoir eu des « papillons » dans le ventre lorsqu’il a appris la nouvelle. En amont de la rencontre face aux Pacers, à l’échauffement, Josh Giddey, gêné par sa cheville droite, lui avait envoyé un message pour lui dire qu’il ne serait pas en mesure de tenir sa place.

« Je ne prends pas ça à la légère, c’est toujours un rêve qui devient réalité », formule le meneur de jeu habituellement remplaçant de l’Australien, titularisé pour la première fois cette saison. La saison passée, les deux hommes avaient régulièrement été titularisés ensemble, et Jones avait été dans le cinq à 41 reprises.

Celui-ci n’a pas manqué cette nouvelle occasion de se montrer à son avantage. En 35 minutes, il s’est offert son nouveau record cette saison avec 19 points (8/14 aux tirs), 8 passes et 2 rebonds. « Tre a été incroyable », qualifie Tiago Splitter en appuyant, une nouvelle fois, sur les qualités de finisseur près du cercle de son meneur.

« Le rythme auquel il joue est fantastique. Bien sûr, il doit encore progresser dans son jeu extérieur, mais il est excellent pour attaquer le cercle, finir autour du panier et prendre soin du ballon. Il est rapide, il est tellement rapide. Il sait jouer les angles. Quand tu n’es pas prêt, il fonce, donc c’est l’un des joueurs les plus rapides de la ligue, je dois être prêt à le titulariser », développe le coach.

Le tir à 3-points n’est pas sa priorité

Sa vitesse a encore parlé cette nuit. Jones n’a marqué que sur des pénétrations et n’a tenté, et manqué, qu’un seul tir à 3-points. Cette saison, il affiche un faiblard 26% de réussite derrière l’arc, ce qui est pire même que son pourcentage en carrière (31%). L’ancien joueur des Spurs mise ainsi au maximum sur ses facilités à proximité du cercle.

« Ça devrait aller de soi, c’est ce qui m’a permis d’en arriver là. Si je ne fais pas ça, on ne me remarquerait probablement même pas sur le terrain, donc je dois m’assurer de le faire chaque soir, parce que c’est ce qu’on attend de moi », juge le joueur de 26 ans, qui se dit prêt à assurer l’intérim en cas d’absence de Giddey, Splitter n’ayant de toute façon pas d’autres options sur le poste 1.

Auteur de 22 points et 7 rebonds cette nuit, Matas Buzelis semble voir cette issue d’un bon œil. « C’est un teigneux, il joue tellement dur, je suis tellement fier de lui. Il attaque, il défend. Pour un gars de sa taille, il faut être capable d’être un vrai teigneux, sinon on ne reste pas dans la ligue. Il maîtrise ça, c’est une bête sur le terrain dès que c’est l’heure de jouer », décrit l’ailier.

Selon ce dernier, Jones dispose de « l’un des meilleurs arsenaux de finition de la ligue ». Un arsenal au service de Bulls (7v-12d) qui, après avoir remporté trois matchs de suite, sont remontés dans le top 10 à l’Est.

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAS 37 7.3 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAS 69 16.6 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAS 68 29.2 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAS 77 27.8 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 SAS/CHI 46 19.7 53.8 39.6 82.1 0.7 1.8 2.5 4.2 1.2 0.8 0.8 0.2 7.2 2025-26 CHI 65 27.0 55.3 31.5 84.1 0.6 2.6 3.1 5.4 1.4 1.2 1.4 0.2 14.1 2026-27 CHI 19 20.3 49.1 25.0 83.6 0.7 1.5 2.3 4.4 0.9 1.1 1.3 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.