Après un début de saison très compliqué, Chicago commence à retrouver quelques couleurs. Vainqueurs des Nets en inscrivant 137 points cette nuit, les Bulls ont ainsi signé leur plus haut total de la saison, tout en enregistrant un troisième succès sur les quatre derniers matchs.

Parmi les artisans de ce regain de forme, Tre Jones joue un rôle essentiel en sortie de banc. En relais ou aux côtés de Josh Giddey, il permet aux Bulls de varier les profils sur les lignes arrière, en apportant davantage de vitesse et de percussion que l’Australien.

Du haut de son 1m85, l’ancien joueur des Spurs tourne à 14.0 points et 5.3 passes décisives de moyenne, avec 69.2 % de réussite au tir sur ses trois dernières sorties. Une efficacité remarquable, notamment près du cercle, où il parvient régulièrement à prendre le meilleur sur des adversaires bien plus grands que lui.

Car le joueur formé à Duke est passé maître dans l’art d’exploiter les angles à son avantage. Lorsque les intérieurs tentent de le contrer, iles utilise son corps et l’arceau comme boucliers, en choisissant des trajectoires qui compliquent considérablement la tâche de ses défenseurs.

Des décisions qu’il doit prendre en une fraction de seconde. « Généralement, il y a une fraction de seconde où je sens que j’ai mis mon défenseur en difficulté, dans une position où je ne pense pas qu’il puisse me rattraper », décrit le meneur. « Donc oui, en général, je sais plutôt bien quand j’ai réussi à prendre l’avantage sur lui. »

« Il est incroyablement intelligent »

« Il est incroyablement intelligent dans sa façon d’exploiter les angles d’attaque, et il est aussi extrêmement rapide », analyse de son côté l’entraîneur de Chicago, Tiago Splitter. « Il est capable de conclure près du cercle de toutes les manières possibles : avec des «reverse», et toutes sortes de finitions. »

Cette capacité à marquer face à des adversaires plus grands, Tre Jones la cultive depuis ses années universitaires. Dans les raquettes encombrées de NCAA, le meneur avait déjà appris à se faufiler entre les défenseurs pour trouver des angles de tir improbables.

« Je dirais que ça a toujours été l’un de mes points forts depuis que je suis jeune, mais je continue d’essayer de perfectionner cet aspect de mon jeu à mesure que je prends de l’âge et que j’accumule de l’expérience dans cette ligue », explique Jones. « On découvre différentes opportunités, différents systèmes défensifs, et surtout les différences entre le basket professionnel et universitaire. À l’université, il y avait beaucoup plus de joueurs dans la raquette, les espaces étaient beaucoup plus réduits et c’était plus difficile d’aller jusqu’au cercle. »

En NBA, où les règles défensives et le spacing lui offrent davantage de possibilités, il a également appris à exploiter les réactions de la défense. Car sa capacité à pénétrer ne sert pas uniquement à marquer : elle oblige aussi les intérieurs à venir l’aider, libérant ainsi ses partenaires.

« Ici, en NBA, les joueurs ne peuvent pas simplement rester plantés dans la raquette », poursuit-il. « Il y a aussi une forme de gravité différente créée par certains joueurs. J’essaie donc d’en tirer profit. Et lorsque l’accès au cercle m’est fermé, je suis capable de faire le bon choix et de ressortir le ballon vers mes coéquipiers. »

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAS 37 7.3 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAS 69 16.6 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAS 68 29.2 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAS 77 27.8 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 SAS/CHI 46 19.7 53.8 39.6 82.1 0.7 1.8 2.5 4.2 1.2 0.8 0.8 0.2 7.2 2025-26 CHI 65 27.0 55.3 31.5 84.1 0.6 2.6 3.1 5.4 1.4 1.2 1.4 0.2 14.1 2026-27 CHI 14 19.0 52.3 29.4 81.4 0.6 1.5 2.1 3.4 0.8 1.1 1.4 0.3 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.