« Pour être franc, on n’est tout simplement pas aussi bons que ces dernières années. Il faut appeler les choses par leur nom. » Interrogé sur le fait de se retrouver chaque soir face à des adversaires qui ont les crocs, Shai Gilgeous-Alexander a préféré parler du Thunder. Après vingt matchs, OKC affiche autant de défaites que de victoires. Et la dernière est survenue sur le parquet de Bucks qui n’avaient gagné que deux fois en vingt rencontres.

Le Thunder avait pourtant la main à la pause (64-58) à la pause, mais il a sombrédans le troisième quart-temps, perdu 34-18, au cours duquel Kel’el Ware a pris le relais de Myles Turner, sorti sur blessure. Revenu à -2 dans le dernier acte (105-103), OKC a laissé Ware et Ryan Rollins remettre Milwaukee à l’abri. « On avait un bon rythme offensif en première mi-temps, mais la défense a toujours été notre marque de fabrique, et on s’en est éloignés ce soir. C’est sans doute pour ça qu’on a perdu », a résumé Gilgeous-Alexander.

« Ces matchs-là, on ne les récupérera pas »

Mark Daigneault a lui aussi pointé le troisième quart-temps. « Ils ont trouvé leur rythme et on s’est mis à réagir à ce qu’ils faisaient, au lieu de leur imposer quoi que ce soit. » L’entraîneur n’a pas remis en cause l’envie de son groupe. Ce qui lui manque, à ses yeux, c’est la capacité à bien exécuter ensemble sur la durée : « C’est un match de 48 minutes. Il faut être précis et jouer avec le sentiment d’urgence pendant les 48. »

Privés de plusieurs joueurs majeurs, le Thunder est diminué et son effectif a changé. Gilgeous-Alexander le reconnaît : à ce groupe de trouver comment devenir aussi efficace que les précédents. Mais au moment où on lui a rappelé qu’il restait 62 matchs pour y parvenir, il a surtout parlé des vingt premiers.

« Oui, la saison est longue. Mais ces matchs-là, ces occasions-là, on ne les récupérera pas. Il faut que quelque chose change maintenant, aujourd’hui. […] Quand tu es en bonne santé et que tu peux jouer, tu n’as pas envie de gâcher ces moments. Tu veux prendre ton destin en main tout de suite. »

Le prochain rendez-vous est à Brooklyn, et ce sera idéal pour se relancer après quatre revers de suite.