Le Heat a beau avoir fait tomber les tenants du titre au Madison Square Garden, il ne verra pas non plus les quarts de finale de la NBA Cup. Malgré trois victoires en quatre rencontres, les hommes d’Erik Spoelstra ont en effet été devancés par les Sixers dans le groupe B de la conférence Est, puis par les Celtics dans la course à la « wild card ».

De quoi laisser quelques regrets à Bam Adebayo, qui estime que toutes les poules ne se valent pas. Outre Philadelphie et New York, Miami devait ainsi se frotter à Cleveland et Indiana.

« Pour moi, quand on est dans un groupe aussi difficile, ça devrait nous garantir quelque chose », explique ainsi le pivot floridien auprès du Sun Sentinel. « Vous savez, ils devraient faire comme dans le football américain universitaire, en tenant compte de la difficulté du calendrier. »

Avec un différentiel de +28 sur ses quatre rencontres, le Heat était loin de pouvoir rivaliser avec Boston (+67). Mais les Celtics ont notamment pu soigner leur différentiel face aux Hornets, aux Bulls et aux Wizards, avant de s’incliner face aux Hawks lors de la dernière journée.

Le différentiel de points en question

Or, si la NBA s’appuie sur les bilans de la saison précédente pour constituer ses chapeaux avant le tirage au sort, les rapports de force peuvent considérablement évoluer d’une campagne à l’autre.

« On a un peu le sentiment d’avoir fait notre boulot », confie de son côté Giannis Antetokounmpo. « Évidemment, Philadelphie nous a battus de sept points. Mais on a terminé à 3-1. Ne pas avoir la possibilité de faire partie des huit dernières équipes, ça fait un peu mal. »

Si la confrontation directe a logiquement permis aux Sixers de terminer devant le Heat, c’est donc surtout le mode d’attribution de la « wild card » qui pose question. Le règlement de la NBA Cup ne fait en effet aucune distinction entre les adversaires affrontés lorsqu’il s’agit de départager les deuxièmes de groupe.

Reste tout de même à savoir comment la NBA pourrait mesurer la difficulté de chaque poule, alors que les équipes n’ont disputé qu’une vingtaine de rencontres à ce stade de la saison…