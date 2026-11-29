Avec deux petites victoires en 18 matchs, les Kings sont déjà très mal embarqués dans leur saison. De quoi alimenter les rumeurs de transfert autour des principaux cadres de la franchise californienne, à commencer par Domantas Sabonis, qui aurait déjà perdu patience en début de mois, mais également Zach LaVine.

Selon le Chicago Sun-Times, l’ancien arrière des Bulls n’aurait ainsi jamais été aussi malheureux, même s’il s’efforce de maintenir la cohésion du vestiaire. Sans avoir officiellement réclamé son transfert, le double All-Star souhaiterait rejoindre une équipe capable de disputer les playoffs, quitte à accepter un rôle en sortie de banc.

Des informations que le principal intéressé a toutefois fermement démenties sur les réseaux sociaux.

« Nous vivons dans un monde où des médias sans crédibilité ni sources peuvent avoir de l’influence… Si ça ne vient pas de moi ou de mes représentants, c’est bidon », a ainsi réagi Zach LaVine.

Une seule expérience en playoffs

Il faut dire qu’à 31 ans, l’arrière n’a disputé qu’une seule campagne de playoffs depuis son arrivée en NBA en 2014. C’était en 2022, avec Chicago, pour une élimination en cinq manches face aux Bucks dès le premier tour.

Alors qu’il avait la possibilité de tester le marché cet été, Zach LaVine avait préféré activer sa « player option » de près de 49 millions de dollars. Il sera donc libre de s’engager où bon lui semble à la fin de la saison.

Reste à savoir si les dirigeants de Sacramento chercheront à profiter de son contrat expirant pour récupérer quelque chose d’ici la « trade deadline ». Malgré le marasme collectif, l’arrière reste performant offensivement, avec 20.3 points, 3.8 rebonds et 2.6 passes décisives de moyenne, à 49.6% de réussite aux tirs, dont 39.3% de loin…

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24.7 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28.0 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37.2 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27.3 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34.5 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34.8 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35.1 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34.7 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35.9 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34.9 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI/SAC 74 35.2 51.1 44.6 82.5 0.3 4.0 4.3 4.2 1.6 0.8 2.8 0.2 23.3 2025-26 SAC 39 31.4 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2 2026-27 SAC 16 33.0 49.6 39.3 84.3 0.6 3.2 3.8 2.6 1.9 1.0 2.6 0.5 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.