Les Westchester Knicks et le Capital City Go-Go se retrouveront ce soir, deux jours après leur dernière confrontation. Mais Felix Okpara ne recroisera pas la route de Rob Dillingham.

L’intérieur rookie des Wizards, sous « two-way contract » depuis le début de saison, a en effet écopé de cinq matchs de suspension pour son violent coup de poing, qui a entraîné « un contact significatif avec le visage » de Rob Dillingham, selon les termes employés par la ligue.

Felix Okpara avait perdu son sang-froid au début du quatrième quart-temps de la rencontre remportée par les Westchester Knicks. Poussé par Rob Dillingham sur une transition offensive des New-Yorkais, l’intérieur s’était retourné, espérant obtenir un coup de sifflet des arbitres. Il avait finalement choisi de se faire « justice lui-même » en assénant un violent coup de poing à l’arrière de 21 ans.

Ce dernier s’était retrouvé au sol mais s’était vite relevé, tandis que Felix Okpara avait déjà commencé à reculer. L’échauffourée avait rapidement été maîtrisée et les deux joueurs avaient été expulsés.

Restait donc à connaître la sanction qu’allait prononcer la ligue, alors que les deux équipes se retrouvent dès ce dimanche. Si Felix Okpara a écopé de cinq matchs de suspension, Rob Dillingham n’a en revanche pas été sanctionné. L’ancien meneur des Wolves pourra donc disputer son cinquième match de la saison en G-League.

Felix Okpara devra pour sa part patienter jusqu’au 16 décembre pour pouvoir retrouver les parquets, à l’occasion de la rencontre entre le Capital City Go-Go et le Greensboro Swarm, l’équipe affiliée aux Hornets.