La rencontre entre les Westchester Knicks et le Capital City Go-Go, vendredi, a été marquée par une violente altercation impliquant Rob Dillingham. À huit minutes de la fin du match, le meneur de 21 ans a reçu un coup de poing au visage de la part de Felix Okpara, intérieur rookie des Wizards sous « two-way contract ».

Alors qu’il remontait le terrain, Rob Dillingham a repoussé son adversaire à deux mains. Felix Okpara s’est alors tourné vers les arbitres pour réclamer une faute avant, à défaut de coup de sifflet, de répliquer par une droite !

Tombé au sol, Rob Dillingham s’est rapidement relevé pour se lancer à la poursuite de son adversaire, qui avait déjà reculé vers son banc. Les joueurs et les arbitres sont intervenus pour séparer les deux hommes, expulsés dans la foulée d’une rencontre finalement remportée par Westchester (125-104).

Une relance sportive contrariée

C’était seulement le quatrième match de Rob Dillingham sous ses nouvelles couleurs, après avoir été coupé par les Hornets en septembre à la suite d’un échange impliquant Buddy Hield avec Chicago.

Huitième choix de la Draft 2024, le meneur avait pourtant retrouvé quelques couleurs avec les Bulls en fin de saison dernière (9,6 points et 2,8 passes décisives de moyenne en 30 matchs), après un an et demi passé à Minnesota.

Récupéré par Westchester, en échange notamment de deux choix de Draft de G-League, Rob Dillingham avait plutôt bien débuté cette nouvelle aventure, avec 21 points et 6,7 passes de moyenne sur ses trois premiers matchs.

Moins en réussite vendredi (10 points et 8 passes décisives), le meneur doit désormais attendre de connaître les éventuelles sanctions de la ligue. D’autant que les deux équipes doivent se retrouver dès dimanche…