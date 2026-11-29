Les Wolves doivent faire le dos rond en attendant le retour de leurs deux leaders, Anthony Edwards et LaMelo Ball, touché à la cheville cette semaine face à Oklahoma City. L’objectif est de ne pas décrocher au classement dans une conférence Ouest où la marge est toujours extrêmement mince.

Et pour leur premier match sans LaMelo Ball, les Wolves ont cédé à domicile face à Memphis (109-114). La défaite a en effet mis en lumière ce qui leur a manqué sans leur meneur : « Quelqu’un capable d’apporter un peu de calme dans le jeu », a résumé Jonathan Kuminga.

« On s’est fait malmener. Ce n’est pas qu’ils jouaient plus dur que nous. C’est qu’on n’allait pas vraiment chercher les ballons. Moi le premier », a-t-il expliqué au sujet du rebond. « On attaque tous la peinture tête baissée. On se regarde et on se rejette la faute les uns sur les autres… Mais ça a commencé avec moi. »

« Je dois être celui qui nous fait avancer »

Les 19 ballons perdus illustrent les difficultés de Minnesota à trouver du liant en attaque. Pour Jonathan Kuminga, le problème tient autant aux choix qu’à leur timing.

« La plupart de nos ballons perdus arrivent quand on essaie de ressortir la balle. On pense d’abord à pénétrer, sans regarder où sont nos coéquipiers. Il faut jouer le plus simplement possible. » L’ailier a tout de même vu du mieux après la pause : « On a eu le temps de se parler et de chercher une solution. Plus on fait circuler le ballon, plus les passes deviennent faciles et meilleurs sont les tirs qu’on obtient. »

Auteur de 19 points à 8/14, l’ancien des Warriors et des Hawks ne veut pas se contenter de marquer davantage pendant l’absence de Ball et d’Edwards. Il estime qu’il doit aussi aider ses coéquipiers à sortir des temps faibles.

« Je dois être celui qui fait un peu de tout. J’ai le sentiment que c’est à moi de motiver les autres. Je dois trouver un moyen d’être là pour tout le monde. Je n’ai pas à attendre. Je dois être celui qui nous fait avancer. Pas seulement en marquant, ni seulement en parlant. Je ne vais pas dire que je suis le leader, mais je dois être cette voix. »

En attendant d’en savoir plus sur la durée de l’absence de LaMelo Ball, les Wolves vont en tout cas disputer six de leurs sept prochains matchs à l’extérieur, à commencer par dimanche à Sacramento.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GSW 70 16.9 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GSW 67 20.8 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GSW 74 26.3 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GSW 47 24.3 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GSW/ATL 36 23.1 46.3 33.3 72.4 1.4 4.3 5.6 2.3 1.5 0.6 1.9 0.3 12.2 2026-27 MIN 19 31.4 45.7 37.3 64.2 1.3 4.2 5.4 2.6 2.5 0.9 1.8 0.7 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.