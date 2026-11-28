Dwyane Wade voulait parler de domination. Victor Wembanyama, lui, a préféré parler de lancers-francs. Invité sur le plateau de Prime Video après la victoire des Spurs face aux Lakers en NBA Cup, le Français a écouté l’ancien arrière du Heat expliquer pourquoi son influence sur le jeu lui rappelait celle de Shaquille O’Neal.

Dwyane Wade a pris soin de préciser qu’il ne comparait pas leurs carrières. Ce qui lui rappelait son ancien coéquipier, c’était la façon dont une défense devait s’organiser autour de lui avant même qu’il ne reçoive le ballon. Et, à l’autre bout du terrain, l’obligation pour ses adversaires de savoir à tout moment où il se trouvait.

« C’est ça, la domination », a résumé Dwyane Wade. « C’est clairement une source d’inspiration pour moi. Le joueur le plus dominant de tous les temps, ou en tout cas l’un des plus dominants », a répondu Victor Wembanyama, avant de marquer une pause. « Je suis exactement comme Shaq… aux lancers-francs. »

Une petite blague du Français à l’adresse de son glorieux aîné, qui n’affichait que 52,7% de réussite sur la ligne en carrière, alors qu’il n’avait lui réussi que 3 de ses 8 lancers-francs face aux Lakers.

Quand le « we » devient « oui »

Tout sourire, Udonis Haslem a aussitôt relevé une autre différence entre les deux pivots : « On ne mettait pas le grand en tête de raquette pour lui faire jouer des pick-and-rolls, nous ! »

Quelques minutes plus tôt, l’intérieur retraité avait déjà fait les frais de la répartie du Français. L’ancien intérieur du Heat voulait savoir qui avait pris la parole à la mi-temps chez les Spurs. Lorsque Victor Wembanyama disait « nous » (« we » en anglais), parlait-il des joueurs ou du staff ?

« Tu parles de ‘oui, oui’ ? Tu parles français, maintenant ? », a rebondi Wemby, jouant sur la proximité phonétique entre les deux mots.

Udonis Haslem a alors rappelé son passage à Chalon et tenté de compter en français. Invité à juger sa prononciation, Victor Wembanyama lui a accordé un indulgent « Ça va ». L’ancien intérieur a finalement avoué n’avoir tenu que deux semaines en cours de français. « J’étais venu pour jouer au basket, pas pour apprendre ! »