Malgré l’absence de Damian Lillard, Portland a tenté 49 tirs à 3-points vendredi soir face aux Warriors. Le problème, c’est que seuls 12 sont rentrés. Ça n’a pas empêché les Blazers de mener de 36 points face aux Warriors, parce qu’ils ont pris un avantage bien plus net près du cercle : 58 points dans la peinture contre 30, et 15 rebonds offensifs pour se donner autant de nouvelles chances quand les tirs ne rentraient pas.

Donovan Clingan a donné le ton avec 10 points, 12 rebonds et 3 contres. Les défenseurs extérieurs de Portland ont freiné les pénétrations, et le pivot a pu rester près du cercle pour les décourager ou les contester. Quand il est sorti, Robert Williams III a pris le relais : 12 points et 8 rebonds en 16 minutes. Golden State n’a pas eu de répit.

« Défendre chaque possession comme si c’était la dernière »

Vu le différentiel de points en jeu en NBA Cup, Micah Nori aurait pu demander à ses joueurs de marquer le plus de points possibles. Il leur a donné la consigne inverse : se concentrer sur ce qu’ils pouvaient empêcher d’encaisser.

« Je leur ai dit que le moyen de creuser l’écart, c’était de défendre chaque possession comme si c’était la dernière du match » partage-t-il en conférence de presse. « Ils ont gagné le premier quart-temps 37-11. J’aurais peut-être dû leur redire la même chose à la fin du quart-temps…»

Portland a effectivement relâché son étreinte après avoir mené 47-11, au point de voir les Warriors revenir à dix longueurs dans le dernier quart-temps. C’est là que Micah Nori a particulièrement apprécié l’apport de son pivot remplaçant. « Robert Williams a été précieux dans la dernière ligne droite. Quand l’écart oscillait autour de douze ou treize points, il nous a aidés à le maintenir » assure ainsi l’entraîneur.

La confiance de savoir que l’aide va venir

Robert Williams, lui, a reconnu que les Blazers s’étaient relâchés avec une telle avance : « C’est une réaction humaine… On savait qu’ils allaient revenir, mais évidemment, on ne voulait pas les laisser revenir autant. C’est une habitude qu’on essaie de perdre. On voulait se qualifier pour la NBA Cup, bien sûr, mais il s’agissait surtout de gagner en jouant au niveau qu’on exige de nous-mêmes. Il a fallu rattacher la ceinture et se reconcentrer. »

Mais pour expliquer ce qui fonctionne dans leur défense, il a surtout parlé des quatre joueurs autour de lui. « On a de très bons défenseurs individuellement, mais ça change tout dans la confiance quand tu sais que les gars autour de toi sont prêts à faire la rotation et que tout le monde est sur la même longueur d’onde. »

C’est ce qui a permis à Portland de constamment protéger son cercle. Et même un soir à 12 sur 49 de loin, les Blazers ont trouvé assez de possessions supplémentaires et de points près du panier pour gagner de 22 unités.