Quand un journaliste a placé Giannis Antetokounmpo sur le « mont Rushmore » du basket nigérian, le double MVP a aussitôt posé une question : « Et Bam, il y est ? » La réponse a été oui. Après la victoire du Heat au Madison Square Garden (108-105), le Grec avait d’ailleurs de bonnes raisons de mettre en avant son coéquipier.

Avec 23 prises, son record en carrière en saison régulière, Giannis Antetokounmpo a régné sous les panneaux, tandis que Bam Adebayo a compilé 25 points et 7 rebonds. Interrogé sur l’influence de son partenaire, le « Greek Freak » a expliqué que sa seule présence lui ouvrait parfois un chemin vers le ballon.

« Ils doivent faire écran de retard sur lui. Du coup, parfois, je peux me faufiler et prendre le rebond », explique Giannis Antetokounmpo. « Mais je dirais surtout qu’il me garde plus en alerte. Si on y va tous les deux, c’est difficile pour l’adversaire. Sur un tir raté, il y a de bonnes chances que l’un de nous récupère le ballon. »

Il ne s’agit donc pas simplement pour l’un de bloquer son adversaire pendant que l’autre ramasse les rebonds. En attaquant simultanément le rebond offensif, les deux intérieurs obligent leurs adversaires à redoubler de vigilance.

« Je prends deux ou trois rebonds offensifs, lui aussi. Certains soirs, ça peut donner six à huit possessions supplémentaires à l’équipe. Et ça nous facilite la vie en attaque. »

Des racines nigérianes en commun

La complicité entre les deux intérieurs du Heat trouve aussi ses racines en dehors des parquets. Tous deux d’origine nigériane, ils sont devenus des figures du basket pour les fans de ce pays.

Le journaliste a en question ainsi raconté à Giannis Antetokounmpo qu’il voyait son maillot au Nigeria, aux côtés de ceux de Kobe Bryant et Michael Jordan. L’ailier-fort a confié avoir lui-même été surpris par cet engouement.

« L’été, je joue avec l’équipe nationale grecque, mais l’affection qu’ils me portent n’a jamais faibli. Ils suivent mon parcours et soutiennent ma famille », raconte-t-il. « Quand j’ai eu l’occasion d’y aller, j’ai vu des gens porter mon maillot, d’autres le vendre sur un marché. Ils savaient qui j’étais. Franchement, je ne m’y attendais pas. J’espère qu’ils ont le sentiment que je les représente et que, même de loin, je continue de les rendre fiers. »

Malgré les 47 points et 30 rebonds cumulés par sa « Nigerian Connection » au Madison Square Garden, le Heat restera toutefois aux portes des quarts de finale de la NBA Cup.

« Finir à 3-1 et ne pas avoir la chance de jouer les quarts, ça pique un peu », reconnaît d’ailleurs Giannis Antetokounmpo. « Même si au bout du compte, ça reste une victoire en saison régulière. »