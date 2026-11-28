Les relations entre Luka Doncic et les spectateurs adverses sont rarement un long fleuve tranquille. Et le Slovène a ajouté un nouvel épisode à sa collection d’accrochages avec des fans, à l’occasion de la défaite à San Antonio.

Auteur de 31 points mais particulièrement maladroit de loin (1/13 à 3-points), le meneur regagnait les vestiaires lorsqu’il a lancé son serre-poignet en direction d’une spectatrice. Avant de revenir sur ses pas pour récupérer l’objet, et d’être repoussé par un homme qui accompagnait cette dernière. De quoi provoquer un début d’altercation, avec notamment l’intervention de Jarred Vanderbilt.

Interrogé sur l’incident après la rencontre, Luka Doncic a expliqué qu’il souhaitait simplement faire un cadeau à une spectatrice. Une version qui prête tout de même à sourire au regard des images…

« J’ai juste lancé mon serre-poignet, comme je le fais à chaque match », assure le Slovène. « Puis j’ai entendu qu’elle n’en voulait pas, alors je suis revenu le récupérer. Il m’a poussé et je l’ai donné à quelqu’un d’autre. »

À en juger par les images, le geste initial du meneur ressemblait pourtant davantage à une marque de dédain qu’à un élan de générosité, peut-être motivé par quelques mots pas très doux prononcés à son encontre. Mais sa façon de revenir récupérer son bandeau ne respirait pas non plus la sympathie.