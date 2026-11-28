Cette fois, les Knicks n’ont pas réussi leur braquage. Menés de 23 points face au Heat, les champions en titre se sont pourtant offert une chance d’arracher la prolongation. Il reste dix secondes lorsque Jalen Brunson se présente sur la ligne des lancers-francs avec trois tentatives pour égaliser. Il manque la première et Miami finit par s’imposer.

Même inachevée, cette remontée n’en reste pas moins spectaculaire. Et c’est une de plus pour New York.

Lors de chacune de leurs six victoires consécutives, une série désormais achevée, les Knicks ont ainsi été menés d’au moins 10 points. Ils ont pris la mauvaise habitude de ne vraiment jouer qu’une fois dos au mur.

« Ça s’appelle jouer avec le feu et ça a fonctionné la saison passée », remarque Mike Brown. « On a une équipe mature, un groupe avec des gars qui se donnent à fond, peu importe le score. Mais ça va devenir de plus en plus dur de faire ça, surtout au moment des playoffs. »

Une attaque trop irrégulière

Cette capacité de réaction avait effectivement fait merveille lors des derniers playoffs, où les Knicks étaient devenus les rois du « comeback ». Les Spurs, lors des Finals, peuvent en témoigner. Mais à force de jouer avec le feu, les champions en titre ont fini par se brûler.

« On est à l’aise pour revenir au score, mais c’est évident que c’est une position dans laquelle on ne veut pas se retrouver », assure Jalen Brunson. « C’est frustrant. On s’est battu pour revenir et j’ai pris de mauvaises décisions en dernier quart-temps, et pendant le match aussi. »

Avec son 2/9 à 3-points et ses cinq ballons perdus, le MVP des Finals 2026 n’a effectivement pas brillé. Mais au-delà des difficultés individuelles de son meneur, Mike Brown pointe du doigt l’irrégularité offensive de son équipe.

« On doit trouver une manière d’être plus réguliers », prévient le coach de New York. « Notre rythme n’est pas bon et on traverse des séquences où on ne marque pas. »