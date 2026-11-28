Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Jaylen Brown. Sorti à la mi-temps du match face au Heat mercredi, après avoir ressenti une nouvelle gêne à l’ischio-jambier gauche, « JB » a passé une IRM en marge de Thanksgiving. Celle-ci n’a révélé ni nouvelle lésion ni aggravation de sa précédente blessure.

« Je pense que c’est une bonne nouvelle que l’IRM soit rassurante. Elle n’a rien montré. C’est toujours la principale inquiétude, donc c’est un signe positif et nous verrons où nous en sommes à notre retour [de déplacement] », a d’ailleurs confirmé son entraîneur, Nick Nurse.

Les Sixers avaient déjà dû se passer de Jaylen Brown durant deux matchs la semaine dernière. L’ailier avait effectué son retour contre les Blazers lundi, avant de ressentir de nouvelles douleurs dès la rencontre suivante.

Absent vendredi à Indiana, le MVP des Finals 2024 manquera également le déplacement à Houston ce samedi. Il pourrait en revanche retrouver les parquets mardi, à l’occasion de la réception de Memphis.

À Philadelphie, on n’entend en tout cas prendre aucun risque avec la santé de Jaylen Brown, d’autant que Tyrese Maxey, Joel Embiid, LeBron James ou encore VJ Edgecombe offrent suffisamment de solutions offensives à Nick Nurse pour patienter jusqu’à son rétablissement complet.

Arrivé chez les Sixers cet été, Jaylen Brown compile 21,4 points, 6 rebonds et 3,4 passes de moyenne depuis le début de saison. Il est ainsi le deuxième meilleur marqueur de l’équipe, derrière Tyrese Maxey mais devant Joel Embiid.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17.2 45.5 34.3 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30.7 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25.9 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33.9 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34.5 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33.6 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35.9 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33.5 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34.3 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34.4 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7 2026-27 PHI 16 33.2 49.0 37.8 71.4 1.5 4.5 6.0 3.4 2.6 1.3 2.3 0.4 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.