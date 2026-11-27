Grosse soirée de NBA Cup pour boucler la phase de groupes de la compétition. Et à l’occasion du « Black Friday », Prime Video offre deux belles affiches, accessibles gratuitement, sans abonnement Amazon Prime !

Dès 01h00, les Knicks de Jalen Brunson, tenants du titre, accueillent ainsi le Heat de Bam Adebayo au Madison Square Garden.

À 01h30, les Sixers de Tyrese Maxey et LeBron James se déplacent à Indiana, tandis que les Raptors reçoivent les Nets et que les Pistons accueillent les Bucks.

À 02h00, les Celtics de Jayson Tatum défient les Hawks avant un joli duel, une demi-heure plus tard, entre les Wolves de Rudy Gobert et les Grizzlies, deux équipes qui affichent exactement le même bilan (14 victoires – 5 défaites). À 03h00, les Mavericks de Cooper Flagg se déplacent à Phoenix.

Mais le gros choc de la soirée est prévu à 03h30, sur Prime Video, avec les Spurs de Victor Wembanyama qui accueillent les Lakers de Luka Doncic. Un duel entre deux des principaux candidats au MVP, mais aussi entre deux des meilleures équipes de la NBA, avec une place en quarts de finale de la NBA Cup en jeu !

Dans le même temps, les Warriors se déplacent à Portland, les Nuggets de Nikola Jokic dans l’Utah et les Pelicans sur le parquet des Clippers.

Programme complet

01h00 | Knicks – Heat (Prime Video, gratuit)

01h30 | Pacers – Sixers

01h30 | Raptors – Nets

01h30 | Pistons – Bucks

02h00 | Celtics – Hawks

02h30 | Wolves – Grizzlies

03h00 | Suns – Mavericks

03h30 | Spurs – Lakers (Prime Video, gratuit)

03h30 | Blazers – Warriors

03h30 | Jazz – Nuggets

03h30 | Clippers – Pelicans

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.