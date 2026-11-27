Après avoir enchaîné des saisons complètes comme titulaire, à Orlando puis à Chicago, Nikola Vucevic jongle désormais entre les « DNP » et les temps de jeu très aléatoires depuis son retour en Floride.

« Pour moi, c’est un énorme ajustement. Il y a encore quelques mois, je jouais 30 minutes par match, j’étais titulaire, l’une des principales options de l’équipe », confie le pivot il y a tout juste quelques jours.

Sur le parquet des Nets, le double All-Star a signé 15 points à 100% aux tirs (5/5) et 8 rebonds. Un sursaut statistique pour lui, qui n’avait pas joué les deux rencontres précédentes, et été limité à moins de 3 points et 3 rebonds de moyenne auparavant.

« J’évolue maintenant dans un rôle très, très différent. Jusqu’ici, je n’ai pas vraiment eu de minutes établies. J’essaie un peu de tout comprendre. C’est parfois difficile de trouver un rythme dans ces conditions. Surtout pour moi, parce que je suis un joueur de rythme. Je joue avec mon feeling du jeu », développe-t-il.

Troisième option sur le poste de pivot

Le souci pour lui est qu’il est relégué comme 3e option sur le poste de pivot, derrière le titulaire Wendell Carter Jr., mais également Goga Bitadze. « Pour rester patient, il faut continuer à travailler. C’est une longue saison et je savais que j’allais trouver mes marques. Ce n’est qu’un match, donc j’espère continuer à jouer ainsi. C’est un gros ajustement, plus gros que je ne le pensais », avoue-t-il.

En revenant dans son club d’origine, le pivot, qui a connu un passage très modeste à Boston entre les deux, se doutait que son rôle serait limité par rapport à ses belles années. Mais pas à ce point.

« Je pensais que ce serait plus facile pour moi de m’habituer à ce rôle et de trouver mes repères. Quand on joue d’une certaine façon pendant 15 ans et qu’il faut soudain faire tout autrement, ce n’est pas simple, surtout vers la fin de sa carrière. Je vais continuer à travailler dessus et j’espère trouver ma voie », affiche-t-il pour finir.

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15.9 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33.2 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31.8 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34.2 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31.3 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 28.8 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29.5 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31.4 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32.2 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 ORL/CHI 70 33.5 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2021-22 CHI 73 33.1 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33.5 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34.3 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31.2 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI/BOS 64 28.4 49.3 36.9 82.8 2.0 6.4 8.4 3.3 2.0 0.6 1.3 0.6 15.1 2026-27 ORL 14 11.4 42.6 29.6 80.0 0.9 2.3 3.2 1.2 0.8 0.1 0.4 0.4 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.