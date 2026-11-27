Jusqu’à quand Jrue Holiday jouera-t-il en NBA ? « Je ne sais pas, demandez à mes enfants », répond le meneur lorsqu’on lui pose la question. Il faut dire que c’est déjà en grande partie grâce à eux qu’il continue de fouler les parquets de la Grande Ligue.

En 2024, alors qu’il songeait à mettre un terme à sa carrière, J.T., sa fille, l’a ainsi convaincu de poursuivre l’aventure. Son argument était simple : elle adore voir jouer son papa !

Cette année-là, Jrue Holiday a prolongé son contrat avec les Celtics pour quatre ans et 134 millions de dollars, avant de décrocher le deuxième titre de sa carrière. De quoi faire encore rêver ses enfants, alors même que le basket n’a jamais été au centre de ses aspirations personnelles.

« Le basket n’a pas toujours été ma priorité », confie-t-il à Andscape. « Mon plus grand rêve, c’était de fonder une famille et de passer du temps avec mes proches. Je rêvais de retrouver ce que j’avais connu en grandissant : une enfance formidable. J’ai eu des parents qui m’aimaient et qui m’ont fait découvrir Dieu. J’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec mes frères et sœurs. Et puis, j’ai rencontré une femme qui, finalement, avait déjà accompli tout ce que je rêvais moi-même de faire, avant même que j’aie eu l’occasion de le faire. »

« Je manque des choses »

Tout le paradoxe pour Jrue Holiday, c’est que ses enfants l’encouragent à poursuivre une carrière qui le prive justement de précieux moments à leurs côtés…

« Ma famille est ce qu’il y a de plus important pour moi. Ma fille a maintenant 10 ans, mon fils en a 6, ils grandissent, avancent dans la vie, et il y a plein de moments auxquels je ne peux pas assister », regrette-t-il. « Là, nous sommes partis pour un « road-trip » de 12 jours. [J.T.] a récemment participé à un tournoi et je n’ai pas pu y assister. Je manque des choses. »

D’autant que sa fille s’est, elle aussi, prise de passion pour la balle orange. Pour le plus grand bonheur de son père.

« Ma fille avait toujours dit qu’elle ne jouerait jamais au basket ou au football. Et maintenant, elle joue au basket, et elle est vraiment douée ! J’adore la regarder jouer. En fait, j’adore la voir pratiquer n’importe quel sport. Donc, pouvoir partager cette passion du basket avec elle, c’est quelque chose de formidable. Nous regardons même des matchs de WNBA ensemble. Et c’est génial de lui montrer tout ce qu’elle pourrait accomplir dans ce sport. »

À 36 ans et 1 108 matchs disputés en NBA, Jrue Holiday est le dixième joueur en activité à avoir disputé le plus de rencontres en saison régulière. Une carrière qu’il pourrait prolonger au-delà de cet exercice, puisqu’il dispose d’une « player option » pour la saison prochaine.

« Génétiquement, je pense aussi avoir été plutôt gâté par la nature, avec un corps capable de résister aux contraintes physiques et d’encaisser les efforts », explique-t-il. « Mais pour être honnête, je prends aussi énormément soin de mon corps. Quelles que soient les méthodes de récupération ou les techniques disponibles, j’ai pratiquement tout essayé. Et si ce n’est pas encore le cas, je suis toujours prêt à tenter de nouvelles choses. Donc, si vous investissez dans votre corps, il vous le rendra. Tout est une question de temps et d’investissement personnel. Alors qu’il y a encore quatre ou cinq ans, je n’avais pas besoin d’en faire autant. »

« J’ai toujours la chance de pouvoir jouer au basket »

Prolonger sa carrière, c’est aussi accepter de voir son statut évoluer. À Portland, Jrue Holiday a ainsi dû se familiariser avec un nouveau rôle au début de cet exercice 2026/27. Avec l’arrivée de Ja Morant et l’émergence de Sidy Cissoko dans le cinq majeur des Blazers, le double champion NBA est désormais remplaçant.

« Je ne suis pas là pour me plaindre ou pour être mécontent de quoi que ce soit », assure-t-il. « J’ai toujours la chance de pouvoir jouer au basket. Être titulaire n’a jamais vraiment été quelque chose d’important pour moi, le plus important a toujours été d’être sur le terrain et de terminer les matchs. »

À 36 ans, le vétéran découvre même de nouvelles facettes de son métier.

« C’est aussi un nouveau chapitre de ma vie, puisque je n’avais encore jamais été remplaçant [régulièrement]. Il y a aussi une certaine pression lorsqu’on sort du banc. Quand les titulaires réalisent une bonne séquence, il faut entrer maintenir cette dynamique. On ne peut pas se permettre d’arriver sur le terrain en étant relâché. Nous devons toujours rester concentrés et prêts à répondre présent. Donc, cette expérience m’a clairement permis de voir les choses sous un autre angle et de découvrir une autre facette du jeu, avec une pression différente. »

Toujours animé par le plaisir de jouer, Jrue Holiday se verrait bien accompagner la progression de cette séduisante équipe de Portland.

« Nous sommes pleinement investis, aussi bien en attaque qu’en défense. Il y a encore certaines choses que nous devons corriger, mais je pense que nous avons une équipe très solide, capable de réaliser un beau parcours et de faire peur à nos adversaires. »

Et s’il fallait une motivation supplémentaire pour prolonger le plaisir, le meneur sait où la trouver.

« Quant à mon fils, il a toujours adoré le sport, et particulièrement le basket. Alors, si je continue à jouer aujourd’hui, c’est aussi parce que mes enfants veulent que je continue. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24.2 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35.4 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33.8 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37.5 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOR 34 33.6 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOR 40 32.6 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOR 65 28.2 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOR 67 32.7 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOR 81 36.1 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOR 67 35.8 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOR 61 34.7 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32.3 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32.9 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32.6 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32.8 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30.6 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 53 29.4 45.1 37.8 83.8 1.3 3.3 4.6 6.1 1.5 1.0 2.8 0.1 16.3 2026-27 POR 18 27.4 46.2 43.3 85.4 1.0 2.8 3.8 4.6 1.4 1.2 1.9 0.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.