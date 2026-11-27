Seul joueur chinois en NBA, Yang Hansen porte sur ses épaules les espoirs de tout un pays. Sélectionné en 16e position de la Draft 2025, surnommé « Espoir » ou le « Nikola Jokic chinois » chez lui, le pivot de Portland évolue en effet dans l’ombre immense de Yao Ming.

Alors qu’il dispute sa deuxième saison dans la ligue, avec 2.4 points de moyenne en 54 matchs, l’intérieur est encore loin d’avoir répondu aux attentes qui accompagnent un joueur sélectionné au milieu du premier tour de la Draft.

« Bien sûr que j’avais l’espoir d’être drafté le plus haut possible mais je savais gérer mes attentes. Je les avais un peu revues à la baisse pour éviter toute déception », confie-t-il dans sa langue natale auprès de The Athletic, alors qu’il apprend encore l’anglais.

Les espoirs de tout un pays

Être le seul représentant de son pays en NBA implique déjà une certaine pression. Quand ce pays est la Chine, avec ses 1.4 milliard d’habitants et sa passion pour le basket, les attentes prennent une autre dimension…

« Il y a clairement une pression. Je la ressens. Je suis le seul joueur chinois de la ligue. On parle beaucoup de moi donc il y a du positif et du négatif », raconte le joueur de Portland, qui n’a que 21 ans. « Les gens qui me mettent la pression, les fans chinois, aiment le basket. C’est compréhensible. Ils cherchent un espoir, un héros. Mais ils comprennent doucement mais sûrement ce que ça veut dire de réussir en NBA. Il faut du temps pour s’adapter culturellement, que ce soit la langue ou le basket. »

Plus de quinze ans après la retraite de Yao Ming, la Chine attend toujours son successeur. Et si Yang Hansen ne fuit pas cette responsabilité, il doit d’abord trouver sa propre place en NBA.

« J’ai une responsabilité envers moi-même. Voilà pourquoi c’est si important pour moi de prouver que j’en suis capable », insiste-t-il. « Yao était un joueur dominant. C’est lui qui a défini la norme d’un grand joueur chinois. »

« Ce serait facile, quand on est le visage d’un pays, d’être arrogant et égoïste »

Dans l’Oregon, on apprécie justement la façon dont le jeune pivot compose avec ce statut si particulier, malgré ses difficultés sur le parquet.

« C’est un cœur pur », décrit Micah Nori. « Ce serait facile, quand on est le visage d’un pays, d’être arrogant, égoïste, de penser qu’on vous doit tout. Rien n’est plus éloigné de la vérité. C’est un plaisir d’être à ses côtés. »

Le coach des Blazers évoque également le « respect, l’admiration » qu’il éprouve pour ce jeune joueur, qui se « retrouve dans un pays dont il ne maîtrise pas tout à fait la langue, où les attentes sont différentes de celles de son pays d’origine et où il doit encore trouver ses marques ».

Malgré les attentes de ses compatriotes et ses propres ambitions, Yang Hansen « est toujours entièrement dévoué à l’équipe. Je crois qu’il n’y a pas la moindre trace d’égocentrisme chez lui », souligne encore son entraîneur.

Si la Chine s’impatiente, les Blazers refusent de brûler les étapes. « Il a toutes les chances de devenir un très bon joueur dans cette ligue. Il faut simplement s’assurer de ne pas le presser. On le laisse progresser à son rythme. »

Yang Hansen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 POR 43 6:59 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.5 0.5 1.0 0.1 0.7 0.2 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.