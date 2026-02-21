Yang Hansen raconte sa rencontre avec son idole, Nikola Jokic

« J’ai hâte de l’embrasser. » Lors du All-Star Weekend, Yang Hansen a beaucoup fait rire avec cette déclaration, et il parlait de… Nikola Jokic. C’est son idole, et le rookie chinois pensait avoir l’occasion de le rencontrer, et donc de l’embrasser. Finalement, il lui aura fallu attendre une petite semaine de plus et c’est vendredi soir, lors de la venue des Nuggets, que Yang Hansen a pu réaliser son rêve.

Pendant l’échauffement, les deux joueurs se sont ainsi pris dans les bras et ont échangé quelques mots. Yang Hansen a alors pu clarifier la confusion né de ce terme de « embrasser ». « Je lui ai dit que je ne voulais pas l’embrasser, mais en Chine, c’est une marque de respect, parce que je l’aime beaucoup en tant que joueur » raconte-t-il. « J’avais bossé mon anglais pendant plus de dix minutes, et j’ai tout utilisé. »

Les encouragements de son modèle

Le jeune Chinois raconte avoir découvert le jeu de Nikola Jokic à 13 ans, quand son entraîneur lui avait montré des highlights et lui a conseillé de s’en inspirer. « Je reste sans voix quand je le regarde jouer », a-t-il poursuivi, aidé de son interprète. « On se dit : ‘Waouh, on peut jouer comme ça ?’ Les highlights sur YouTube ou sur les réseaux chinois, c’est une chose. Mais quand on le voit sur un match entier, c’est vraiment impressionnant. »

Malheureusement, il devra patienter pour le croiser sur un terrain. Cette nuit, les Nuggets ont giflé les Blazers, et Nikola Jokic n’a pas joué dans le quatrième quart-temps. À l’inverse, Yang Hansen est justement entré en jeu pour le « garbage time ». Mais le rookie retient les encouragements de son modèle. « Il m’a dit de ne pas être nerveux tout le temps et il m’a dit : ‘Tu es un super joueur. Va simplement jouer’. »

Quant à Nikola Jokic, il était très touché par l’enthousiasme du Chinois. « Il a du respect pour mon jeu… Il est jeune. Je me souviens, quand je suis arrivé dans la ligue, il y avait des joueurs que j’admirais. C’était sympa de partager un moment avec lui. »

Yang Hansen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 POR 34 7:30 29.8 13.5 95.0 0.5 1.1 1.6 0.6 1.2 0.1 0.9 0.2 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.