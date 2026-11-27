Deux points en 14 minutes à Portland, sur un dunk servi par Victor Wembanyama. Deux jours plus tôt, aucun point en 12 minutes à Sacramento, alors que les Spurs étaient privés de plusieurs titulaires…

Carter Bryant n’a pas encore trouvé le déclic qu’il espérait pour sa deuxième saison en NBA. Après 17 apparitions, l’ailier tourne ainsi à 34% de réussite au tir, dont 32% à 3-points. Pour autant, Mitch Johnson ne veut surtout pas que son jeune joueur se mette à refuser des tirs, quitte à se montrer parfois trop entreprenant.

« Si je suis tout à fait franc, je ne veux pas qu’il prenne tous les tirs qu’il prend actuellement », a reconnu l’entraîneur. « Mais je préfère le voir beaucoup plus agressif, et qu’il shoote sans hésiter. »

Le staff lui demande avant tout de rester concentré sur le plan défensif, de prendre les tirs qui se présentent dans le jeu et de se battre au rebond. À Portland, malgré sa discrétion offensive, Carter Bryant a ainsi trouvé le moyen de peser sur la rencontre en captant six rebonds.

Peser sur le match même quand les tirs ne rentrent pas

« Ils ne me demandent rien de déraisonnable », a résumé le jeune ailier, pour qui le plus difficile reste de ne pas laisser quelques possessions ratées entamer sa confiance, alors que son temps de jeu est limité.

« J’essaie d’être prêt pour les minutes qu’on me donne, de rester concentré et de ne pas perdre confiance. Beaucoup de joueurs ont peu joué au début de leur carrière et sont devenus de grands joueurs. »

Carter Bryant, qui a fêté ses 21 ans le jour de Thanksgiving, trouve aussi de quoi relativiser ses difficultés individuelles dans la réussite collective des Spurs. Et de quoi poursuivre son apprentissage, même depuis le banc.

« La priorité de l’équipe, c’est de gagner des matchs. Tant qu’on gagne, il y a du positif à en tirer. J’apprends beaucoup en regardant les gars gagner » conclut-il de façon positive.

Carter Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 71 11.5 40.8 33.5 71.4 0.5 2.0 2.5 0.7 1.3 0.2 0.5 0.3 4.2 2026-27 SAS 18 11.3 33.8 30.6 75.0 0.4 0.9 1.4 0.7 1.7 0.2 0.4 0.2 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.