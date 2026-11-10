Carter Bryant se perd dans les rotations de Mitch Johnson

Les feuilles de stats de son début de saison ressemblent à s’y méprendre à celles de son année rookie. Quelques minutes de jeu, une poignée de points et même un « DNP » (« did not play », « n’a pas joué ») : Carter Bryant connaît une entame de seconde saison dans la Grande Ligue peu évidente.

Après n’avoir pas quitté le banc face aux Mavs, puis n’avoir disposé que de trois maigres minutes face aux Kings, le joueur de 20 ans a bénéficié de son plus gros temps de jeu face aux Blazers il y a quelques jours. En 17 minutes, il a cumulé 6 points (2/6 aux tirs) et 4 rebonds. Tout en commettant 5 fautes personnelles, preuve de ses difficultés à trouvé le bon équilibre en défense.

« Je suis vraiment content qu’il ait été prêt à jouer et qu’il ait apporté de l’énergie, de l’engagement physique et de l’agressivité. C’est comme ça qu’il est le meilleur », appréciait malgré tout Mitch Johnson.

Le coach a mobilisé à nouveau son jeune élément la nuit passée face aux Suns. En 14 minutes, il a signé 8 points (2/4), mais le plus expérimenté, et moins naïf, Harrison Barnes semble désormais avoir un temps d’avance sur lui au sein de rotations dont il manque un autre élément important, en la personne de Tobias Harris.

Un « luxe » de pouvoir compter sur lui

« Il est un élément essentiel de cette équipe. Il va continuer à jouer un rôle majeur dans cette équipe à l’avenir », maintenait pourtant son coach qui a, jusqu’ici, encore moins recours à lui (10.5 minutes) que lors de sa première année (11.5 minutes). Une première année au cours de laquelle le technicien n’hésitait pas à secouer son rookie.

Le souci aujourd’hui, selon Mitch Johnson, est que les Spurs disposeraient de beaucoup d’options. « Il n’y a pas assez de minutes pour tout le monde. J’ai donc besoin que (Bryant) continue à faire ce qu’il fait. C’est un luxe pour un entraîneur de pouvoir compter sur quelqu’un qui n’a pas forcément un temps de jeu régulier. »

« Quand on a des joueurs capables de s’adapter à ce genre de situation, c’est un luxe, car une longue saison est faite de nombreuses irrégularités et de changements. Et clairement, il a été très important pour nous lors des derniers matchs », lâchait encore le coach sans donner davantage de garanties au 14e choix de la Draft 2025.

Carter Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 71 11.5 40.8 33.5 71.4 0.5 2.0 2.5 0.7 1.3 0.2 0.5 0.3 4.2 2026-27 SAS 9 10.1 30.8 28.6 50.0 0.2 0.4 0.7 0.4 1.6 0.1 0.4 0.3 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.