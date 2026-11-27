Les chaussures dédiées à la pratique du basket ont toujours fait preuve d’inventivité pour se démarquer, de l’introduction des fameuses bulles d’air au niveau de la semelle à la mythique Reebok Pump Omni et sa valve « pompe à air » sur la languette en passant par les premiers modèles intégrant des dispositifs clignotants, sans oublier bien sûr le prototype « phone shoe » dévoilé par Shaquille O’Neal lors du All Star Game 2005.

Et Nike pourrait bien avoir trouvé une nouvelle idée… C’est la Caitlin 1 de Caitlin Clark qui a été choisie pour servir de prototype à ce nouveau dispositif : une chaussure qui change de couleur et qui peut aussi clignoter !

Un bouton sous le « Swoosh » latéral

La meneuse du Fever a présenté cet ovni la semaine dernière lors de son passage sur le podcast New Heights avec les frères Kelce, confiant avoir demandé à Nike une chaussure qui puisse changer de couleur lorsqu’elle met ses tirs.

La tige de sa première chaussure signature a donc intégré ce nouveau système entre sa base en mesh respirant et son revêtement « Nike Opticast » composé de petits picots en polyuréthane (PU) moulé. Le changement de couleur peut s’actionner via un bouton présent sous le « Swoosh » latéral. On peut également passer en mode clignotant, ici en noir et blanc, en tapant deux fois sur le sol avec le talon.

Reste à savoir si ce modèle sera commercialisé à terme, selon le prix que ce dispositif pourrait coûter et si ce sera sur la Caitlin 1, sortie en France il y a moins de deux mois, ou plutôt sur la Caitlin 2, sur laquelle la joueuse et son équipementier ont déjà commencé à travailler.

« Je ne sais pas encore. C’est un travail en cours. J’adorerais pouvoir la porter un jour, mais je ne peux pas encore trop en dire », s’est contentée de déclarer Caitlin Clark après sa démonstration.