« Le temps finit toujours par gagner. Mais en ce moment, il lui fait vivre un enfer », résumait Erik Spoelstra avant de retrouver LeBron James avec son Heat. L’entraîneur floridien ne croyait pas si bien dire puisque son ancien protégé a compilé 25 points, 12 passes et 10 rebonds pour mettre fin à la série de sept victoires de Miami !

À 41 ans et 330 jours, le « King » a ainsi amélioré son propre record du joueur le plus âgé à réussir un triple-double dans l’histoire de la NBA. Le 126e de sa carrière, mais son premier sous les couleurs des Sixers.

« S’ils ont besoin que je ressorte ma cape de temps en temps, je peux encore le faire », sourit l’intéressé, qui a notamment inscrit 14 points de suite dans le deuxième quart-temps…

Karl Malone, le seul autre quadragénaire

Le 28 novembre 2003, un mois après les grands débuts de LeBron James en NBA, Karl Malone avait signé un triple-double (10 points, 11 rebonds et 10 passes) face aux Spurs, à 40 ans et 127 jours. Un record de longévité qui allait tenir plus de 22 ans, jusqu’à ce que l’ailier s’en empare en février dernier, avec les Lakers.

Depuis, LeBron James a réussi trois autres triple-doubles et, avec le « Mailman », ils restent les deux seuls quadragénaires à avoir accompli cette performance dans toute l’histoire de la NBA.

Derrière eux, il faut redescendre à 38 ans et 224 jours pour retrouver Tim Duncan, puis à 38 ans et 148 jours pour Elvin Hayes. Jason Kidd complète ce club des « papys du triple-double ».

« J’apprécie davantage ces moments dans ma carrière, en sachant où j’en suis, c’est-à-dire vers la fin », confiait LeBron James en février dernier. Mais au-delà des records, c’est surtout sa capacité à peser dans différents compartiments du jeu, et dans les moments importants, qui reste une source de satisfaction.

Le déclin existe, mais il part de tellement haut…

Le triple-double reste toutefois un seuil arbitraire et, pour mesurer la singularité de la trajectoire de LeBron James, il est intéressant de se pencher sur le GameScore. Cet indicateur, créé par John Hollinger, synthétise la production statistique d’un joueur sur un match, en tenant notamment compte de son adresse et de ses ballons perdus.

En comparant l’évolution du GameScore du « King » avec celui de quinze autres légendes de la NBA, grâce à une moyenne glissante sur 15 matchs, on mesure mieux son incroyable résistance au poids des années.

À bientôt 42 ans, son GameScore sur ses 15 dernières sorties (15,5) est ainsi comparable à celui de Michael Jordan (15,3) au moment de raccrocher, à 40 ans. Kareem Abdul-Jabbar et Vince Carter, qui ont respectivement joué jusqu’à 42 et 43 ans, avaient vu leur production statistique chuter bien davantage à cet âge.

Le déclin de LeBron James existe, notamment par rapport aux sommets atteints à Miami. Mais il part de tellement haut que le quadruple MVP continue de produire des statistiques que beaucoup de joueurs NBA n’atteignent jamais au sommet de leur carrière. Le plus fou ? Les courbes des autres légendes s’arrêtent presque toutes avant même que LeBron James ne commence à établir ses records de quadragénaire. Et la sienne continue de s’écrire…

Longévité LeBron James face aux légendes : le GameScore match après match Moyenne glissante sur 15 matchs, saison régulière uniquement Axe Par âge Par saison Tendance Afficher Masquer Autres légendes Masquer Afficher Comparer avec GameScore : PTS + 0,4×FG − 0,7×FGA − 0,4×(FTA − FT) + 0,7×OREB + 0,3×DREB + INT + 0,7×PD + 0,7×CTR − 0,4×FP − BP.

Repères : 10 = match moyen, 40 = match exceptionnel. Kareem Abdul-Jabbar n’apparaît qu’à partir de 1977-78 (30 ans) car les balles perdues n’étaient pas comptabilisées avant Vue « Par saison » : les lignes pointillées donnent, chaque saison, le GameScore moyen du 10e et du 50e meilleur joueur de la ligue (joueurs ayant disputé au moins la moitié des matchs).