LeBron James efface Karl Malone dans l’histoire du triple-double

En dernier quart-temps face aux Mavericks, après avoir attrapé un rebond, Austin Reaves a eu les oreilles qui sifflent. « Tout le monde m’a crié dessus. Je ne regarde pas les statistiques pendant le match donc quand je suis arrivé sur le banc, tout le monde m’a expliqué. Je me suis alors excusé », raconte l’arrière.

Quelle était sa faute ? Priver momentanément LeBron James d’un 123e triple-double en carrière. Finalement, à deux minutes du terme, le « King » va y parvenir et terminer ainsi la rencontre avec 28 points, 12 passes et 10 rebonds.

Ce triple-double n’est pas seulement un de plus dans la collection du meilleur marqueur de l’histoire, c’est un triple-double historique. En effet, à 41 ans et 44 jours, LeBron James est désormais le joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à réussir pareil exploit, dépassant Karl Malone, qui avait 40 ans et 127 jours lors de son dernier, le 28 novembre 2003.

« J’apprécie davantage ces moments dans ma carrière, en sachant où j’en suis, c’est-à-dire vers la fin. Ça vous touche un peu plus », confie le quadruple champion et MVP, qui était rookie depuis un mois au moment du triple-double du « Mailman », alors dans sa dernière saison en carrière, sous les couleurs des Lakers.

« Ce que ça représente, c’est plutôt cool : je peux avoir un impact dans les trois domaines du jeu », poursuit LeBron James. « Le rebond. Les passes, que j’aime plus que tout. J’ai toujours adoré impliquer mes coéquipiers. Et puis mettre la balle dans le panier, ça fait partie de mon jeu. Avoir la main sur les trois aspects du jeu, avoir de l’impact avec, c’est assez cool. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 35 33:17 50.2 30.6 74.2 0.7 5.0 5.7 6.9 1.4 1.1 3.1 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.