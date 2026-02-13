LeBron James efface Karl Malone dans l’histoire du triple-double

En dernier quart-temps face aux Mavericks, après avoir attrapé un rebond, Austin Reaves a eu les oreilles qui sifflent. « Tout le monde m’a crié dessus. Je ne regarde pas les statistiques pendant le match donc quand je suis arrivé sur le banc, tout le monde m’a expliqué. Je me suis alors excusé », raconte l’arrière.
Quelle était sa faute ? Priver momentanément LeBron James d’un 123e triple-double en carrière. Finalement, à deux minutes du terme, le « King » va y parvenir et terminer ainsi la rencontre avec 28 points, 12 passes et 10 rebonds.
Ce triple-double n’est pas seulement un de plus dans la collection du meilleur marqueur de l’histoire, c’est un triple-double historique. En effet, à 41 ans et 44 jours, LeBron James est désormais le joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à réussir pareil exploit, dépassant Karl Malone, qui avait 40 ans et 127 jours lors de son dernier, le 28 novembre 2003.
« J’apprécie davantage ces moments dans ma carrière, en sachant où j’en suis, c’est-à-dire vers la fin. Ça vous touche un peu plus », confie le quadruple champion et MVP, qui était rookie depuis un mois au moment du triple-double du « Mailman », alors dans sa dernière saison en carrière, sous les couleurs des Lakers.
« Ce que ça représente, c’est plutôt cool : je peux avoir un impact dans les trois domaines du jeu », poursuit LeBron James. « Le rebond. Les passes, que j’aime plus que tout. J’ai toujours adoré impliquer mes coéquipiers. Et puis mettre la balle dans le panier, ça fait partie de mon jeu. Avoir la main sur les trois aspects du jeu, avoir de l’impact avec, c’est assez cool. »
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39:31
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42:21
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42:33
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40:54
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40:22
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37:42
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39:02
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38:46
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37:31
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37:51
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37:41
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36:08
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35:39
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|38:14
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36:54
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35:13
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34:34
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33:25
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37:13
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35:32
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35:16
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34:55
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|35
|33:17
|50.2
|30.6
|74.2
|0.7
|5.0
|5.7
|6.9
|1.4
|1.1
|3.1
|0.6
|21.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.