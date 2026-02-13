Un triple-double historique de LeBron James enfonce les Mavs

Les Lakers ont conclu leur première partie de saison par une victoire convaincante 124-104 face aux Mavericks, portés par une performance historique de LeBron James. Le “King” est devenu le joueur le plus âgé à réaliser un triple-double avec 28 points, 12 rebonds et 10 passes.

Pas de Luka Doncic chez les Lakers, et pas de Cooper Flagg côté Dallas, et pourtant, le premier quart-temp est placé sous le signe de l’attaque. Les deux équipes sont adroites, mais les Lakers enchaînent rapidement un 10-0, avec un LeBron James déjà dominateur. Il inscrit 14 points dans le premier quart-temps, tandis que Rui Hachimura ajoute neuf unités. Dallas réagit par un 12-0 initié par Naji Marshall, mais Los Angeles termine le quart-temps avec cinq points d’avance (36-31).

En deuxième quart-temps, Dallas revient brièvement à hauteur. Les Lakers peinent derrière l’arc, mais construisent tout de même une avance de 12 points grâce à un gros run (13-2). Austin Reaves dynamise l’attaque en sortie de banc. Toutefois, une nouvelle série des Mavericks réduit l’écart à une seule unité à la pause (64-63).

LeBron va chercher son triple-double

Le tournant intervient après la mi-temps. Dallas prend l’avantage en début de troisième quart-temps, mais les Lakers haussent nettement leur niveau défensif et offensif. Jarred Vanderbilt et Maxi Kleber plantent des tirs primés importants, tandis que LeBron orchestre le jeu. Les Lakers ont pris la main, et ils creusent un écart de 14 points à l’issue du troisième quart-temps.

Dans le dernier quart, les Lakers gèrent leur avance. Malgré de nombreuses fautes et une succession de lancers-francs des deux côtés, l’écart reste confortable. Austin Reaves et Rui Hachimura assurent à 3-points, tandis Jaxson Hayes s’échauffe pour le concours de dunks du All-Star Game. À deux minutes de la fin, LeBron James capte son dixième rebond, validant ainsi son premier triple-double de la saison (28 points, 12 passes, 10 rebonds). Il quitte ensuite le terrain sous une standing ovation, et les Lakers s’imposent de 20 points (124-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron dans l’histoire. À 41 ans et 44 jours, LeBron James devient le joueur le plus âgé de l’histoire NBA à réussir un triple-double, effaçant des tablettes Karl Malone. Son dernier triple-double datait du 1er février 2025.

– La série continue. Lorsque les Lakers mènent à la fin du 3e quart-temps, ils ne perdent jamais. Confirmation cette nuit, et ça donne un bilan de 23 victoires pour aucune défaite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.