Après la victoire des Warriors sur Sacramento, Steve Kerr n’a pas tari d’éloges au sujet de Darius Acuff Jr.

« Il est en quelque sorte un meneur moderne. Il tire de très loin, il peut tirer en sortie de dribble, attaquer le cercle et faire la bonne passe », énumère l’entraîneur des Warriors. « Vous pouvez construire une attaque autour de lui, comme Sacramento le fait. Quand vous le regardez jouer, vous voyez qu’il fait de très bonnes passes. »

Des qualités que Steve Kerr avait justement décidé de neutraliser en réservant un traitement spécial au rookie des Kings. S’il termine la rencontre avec 22 points, le jeune meneur n’en comptait ainsi que quatre à la mi-temps. Régulièrement pris à deux, il n’a eu que très peu d’espace pour déclencher ses tirs.

Lorsqu’il attaquait le cercle, les Warriors lui fermaient également l’accès, le forçant à ressortir le ballon. Une stratégie défensive qui a contraint le meneur à perdre deux ballons coup sur coup dans le premier quart-temps.

Les Kings surpris par la défense des Warriors

En mobilisant deux défenseurs sur Darius Acuff Jr, Golden State s’exposait pourtant à des situations de quatre contre trois. Encore fallait-il que ses coéquipiers se rendent disponibles pour exploiter ces situations de surnombre.

« Je pense qu’il faut trois solutions de passe quand Acuff est pris à deux », estime Doug Christie après la rencontre. « En première mi-temps, j’ai trouvé que nous avions été en retard sur tout, même sur les rotations. Nous devons être agressifs et nous travaillons dessus à l’entraînement. Nous en parlons aussi lors des séances vidéo. »

Darius Acuff Jr. a retrouvé son rythme en deuxième mi-temps, mais le mal était déjà fait puisque Sacramento comptait 19 points de retard à la pause. Les hommes de Doug Christie sont bien revenus à six longueurs dans le troisième acte, avant que Golden State ne reprenne ses distances.

« Il faut qu’on regarde la vidéo pour voir ce qu’on peut améliorer. Il faut revoir quelques séquences pour comprendre ce qu’on doit mieux faire pour l’aider », souligne Emanuel Sharp, qui fêtait sa première titularisation.

Car, au regard de l’importance prise par Darius Acuff Jr. dans l’attaque des Kings, il y a fort à parier que d’autres entraîneurs s’inspireront du plan de jeu de Steve Kerr.

« C’était la première fois que nous le voyions être pris à deux pendant toute une rencontre », constate Domantas Sabonis. « Nous allons revoir ça pour être prêts lorsqu’une autre équipe le fera. »