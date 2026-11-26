« Vous voyez des petits signes comme quoi je suis prêt à arrêter ? Bon sang ! », semble s’agacer Kevin Durant à la question de savoir quand il raccrochera, avant de retrouver le sourire devant le journaliste.

Malgré ses 38 ans, « KD » a visiblement encore beaucoup de basket devant lui. Et l’intention de continuer à grimper dans la hiérarchie de l’histoire de la ligue, comme il l’a fait cette nuit face à son ancienne équipe des Suns.

À l’approche de la pause, l’ailier a inscrit un panier à 3-points qui lui a permis de passer la barre symbolique des 33 000 points en carrière. Le 5e meilleur marqueur de l’histoire de la ligue rejoint ainsi LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant !

Congrats to @KDTrey5 of the @HoustonRockets for becoming the 5th player in NBA history to score 33,000 points! https://t.co/ZdCsbqjFtz — NBA (@NBA) November 26, 2026

« C’est cool. Enfin… j’essaie de ne pas tout ramener à moi. Je comprends que ce soit rare d’atteindre ce genre de cap et je ne veux surtout pas le minimiser, mais on pratique un sport collectif et la plupart du temps, ça ne tourne pas autour de moi. C’est pour ça que j’adore mes coéquipiers qui prennent un moment pour célébrer les performances individuelles de n’importe qui. Chez nous, on célèbre nos gars », réagit Kevin Durant.

Auteur de 20 points dans le match, KD ne manque ainsi pas de mettre en avant la performance de son coéquipier, Alperen Sengun, qui a fini avec un nouveau triple-double (23 points, 11 rebonds et 11 passes). « On fait ça depuis que je suis arrivé. Donc […] j’essaie de ne pas en faire toute une histoire », poursuit le vétéran.

Ce dernier, à qui il manque maintenant 637 points pour dépasser Kobe Bryant, soit une trentaine de matchs en théorie, est tout de même reparti avec le ballon du match. Ime Udoka souligne que c’est « presque devenu naturel maintenant […] parce qu’il dépasse tellement de records qu’il reçoit un ballon tous les quelques matchs ».

Il donne les ballons à ses proches

« C’est génial de franchir tous ces caps, mais on finit par trouver ça normal, par moments. Pourtant, quand on prend du recul, ce sont des accomplissements, des choses qu’on ne pourra jamais reproduire. Donc les gars en ont conscience, et je suis sûr que lui aussi s’en rendra compte », développe son coach.

Les ballons qu’il récupère justement, qu’en fait KD ? « Je les donne à ma mère, à mes amis proches, à mes agents. Parce que je sais que je ne fais pas trop attention à ça, je les perdrais si je ne les leur donnais pas. Je ne veux jamais minimiser ce genre de choses, mais bon, moi, c’est l’expérience qui compte. Je l’ai vécue, et ça me suffit. »

Quant à l’idée de devoir raccrocher bientôt, l’ailier rappelle son amour du jeu dans son ensemble, avec « tous les détails qui s’additionnent pour gagner ». Même si cela doit passer par des moments de « trashtalking » comme cette nuit face à Dillon Brooks, contre qui il avait été échangé depuis Phoenix, en toute fin de rencontre. Un Brooks qui finira expulsé pour avoir écopé d’une autre faute technique précédemment.

« Ça ne me dérange pas qu’on ait un grief contre moi, ni d’en parler sur-le-champ. Je suis sûr que lui en avait un, j’ai dit des choses qui ne lui ont probablement pas plu, et il me l’a fait savoir tout de suite. Je respecte ça, d’homme à homme, et ça n’est pas allé plus loin. Mais si ça va plus loin, je serai prêt pour ça aussi », prévient-il.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 19 33.4 50.8 39.7 88.1 0.3 5.3 5.6 3.7 1.8 0.5 2.7 0.9 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.