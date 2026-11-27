Aujourd’hui, le nom Wembanyama est évidemment connu de tous grâce aux exploits d’un certain Victor, devenu l’un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur…

Mais le pivot des Spurs n’est pas le seul membre de sa famille à avoir fait du basket son métier. Sa sœur aînée, Ève, 24 ans, est internationale française de basket 3×3 et a évolué au Kosovo puis en Pologne la saison dernière. Son petit frère, Oscar, 19 ans, a quant à lui signé son premier contrat professionnel cet été avec Denain, en Élite 2.

Pourtant, le benjamin de la fratrie aurait bien pu ne jamais choisir la balle orange. Petit, c’était le handball qui le passionnait, et le natif de Versailles avait pour modèle Daniel Narcisse.

Ce n’est donc qu’en 2021, à l’âge de 14 ans, qu’il se tourne réellement vers le basket. Séduit par les compilations spectaculaires de Jason Williams, mais aussi par les premiers exploits de son frère et de sa sœur, il troque les cages de handball pour les paniers de basket. Avec toutefois déjà de grandes ambitions.

Un nom pas toujours facile à porter

Doté de belles qualités physiques et athlétiques, le longiligne ailier a vite gravi les échelons du basket hexagonal.

Après un titre de champion de France U15 remporté avec Nanterre, il a rejoint le centre de formation de l’ASVEL pour y poursuivre son apprentissage.

Une trajectoire qui n’est pas sans rappeler celle de Wemby, lui aussi passé par les deux clubs. De quoi forcément alimenter les comparaisons entre les deux frères, auxquelles Oscar sait qu’il sera toujours confronté.

« Ce n’est pas facile », a-t-il confié. « Les gens vous reconnaissent sans même que vous n’ayez rien fait. Mais je ne prête pas vraiment attention à tout ça : les réseaux sociaux, le fait d’être connu… J’arrive plutôt bien à faire abstraction du bruit ambiant. Mais c’est indéniable : je porte un nom important. Mon frère est le meilleur joueur du monde. Je ne peux pas l’ignorer, et personne ne le fait ; c’est une forme de pression différente. C’est toujours difficile de gérer l’attention qu’on reçoit, mais ça fait partie du métier de professionnel. La seule chose qui a changé pour moi, c’est que cette attention est arrivée très tôt dans ma carrière. Mais au bout du compte, si tu deviens basketteur pro, tu dois faire avec : médias, fans, détracteurs. Donc je ne m’en plaindrai jamais. »

Sur le terrain, en revanche, les deux frères présentent des profils bien différents. Oscar rend une vingtaine de centimètres à son aîné et évolue essentiellement sur les postes 3 et 4.

Il a également emprunté un chemin différent en rejoignant la SIG Strasbourg, où il a découvert la Betclic Élite la saison dernière. Ses performances avec les Espoirs (10.4 points, 5.2 rebonds et 2.5 passes en 25 minutes) lui ont ensuite ouvert les portes de Denain, en Elite 2.

Apprendre le métier à Denain

Après seulement cinq années de pratique du basket, Oscar Wembanyama dispute donc sa première véritable saison professionnelle. Après un été chargé, marqué notamment par une quatrième place à l’Euro U20 avec les Bleuets, l’ailier a rapidement montré de belles choses chez les grands.

Dans un championnat réputé pour sa dimension physique, le Versaillais a notamment inscrit 16 points face à Gravelines-Dunkerque en Coupe de France, puis 17 points contre Levallois quelques jours plus tard. Des prestations encourageantes pour un joueur qui doit encore parfaire sa formation.

« C’est un jeune joueur, qui a cinq années de basket. C’est un ailier moderne, très polyvalent, fort en défense et sur le jeu sans ballon », a analysé son entraîneur Thomas Andrieux pour MaxiBasket. « Il a peu de vécu au haut niveau, donc il doit épurer son jeu. Il fait beaucoup de choses sur le terrain. Petit à petit, son bagage technique et sa confiance vont augmenter. C’est à lui de trouver son jeu des deux côtés du terrain. Notre idée, c’était de l’entourer d’un ailier scoreur expérimenté, qui connaît le jeu européen, d’où la signature de Jeffrey Carroll Jr. »

Alors que Denain figure dans le peloton de tête de la deuxième division française, Oscar Wembanyama bénéficie ainsi d’un environnement compétitif pour poursuivre son développement. Mais pas question pour le staff des Dragons de précipiter les choses en raison de l’attention médiatique qui accompagne le jeune homme.

« Le côté médiatique, ce n’est pas ce qui m’a intéressé, pas du tout même », assure le technicien. « On a pris Oscar parce qu’on croit en son potentiel. Il était sollicité, peut-être par des universités [américaines], mais aussi d’autres clubs d’Élite 2. On est très heureux qu’il nous ait choisi. On va pouvoir l’accompagner. C’est sa première vraie saison professionnelle, il ne faut pas brûler les étapes. Il va devoir se faire une place dans le collectif, et on va veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions. Je vois tout le monde débarquer, mais ce n’est pas parce qu’il porte le nom Wembanyama qu’il faut en faire des tonnes… Il faut lui laisser du temps. »

Déjà sur les radars de la NBA

Sélectionné pour le Young Star Game 2026, Oscar Wembanyama a déjà eu l’occasion de se montrer devant les recruteurs NBA venus observer les meilleurs jeunes talents du basket français.

Également présent à l’Adidas Eurocamp en juin dernier, il y a attiré l’attention de Jonathan Givony, le grand spécialiste US de la Draft NBA, qui a notamment souligné « de très gros progrès réalisés sur les 18 derniers mois au niveau des capacités techniques » du Français.

Une appréciation encourageante, mais qui ne garantit évidemment pas à l’ailier une place en NBA. Éligible à la Draft 2027, il figure à la 66e place des projections de NBA Draft Room, mais n’apparaît pas dans la liste des 100 meilleurs prospects établie par ESPN.

Sa polyvalence défensive, ses qualités athlétiques et son intelligence dans le jeu sans ballon constituent néanmoins des atouts intéressants au regard des exigences de la NBA actuelle. Reste notamment à étoffer son bagage offensif et à confirmer ses progrès dans le tir extérieur (37.9% de réussite à 3-points en ce début de saison).

Le jeune Français, lui, sait déjà où il veut aller. « La NBA, c’est mon objectif principal », expliquait-il à BeBasket.

Pour satisfaire cette ambition, le benjamin des Wembanyama a encore du chemin à parcourir. La NBA connaît déjà son nom. À lui, désormais, de donner aux observateurs une nouvelle raison de le retenir.