Caleb Martin a d’abord intercepté une passe de Nikola Jokic dans la dernière minute de la première mi-temps. Quelques secondes plus tard, Cooper Flagg s’est envolé au dunk et le Rookie Of The Year s’est empressé d’aller taper dans la main de son serviteur. Les Mavericks ont ainsi bouclé la mi-temps de cette rencontre de NBA Cup sur un 15-0, et cette séquence dit assez bien comment ils ont pris le contrôle du match : en coupant les lignes de passe, puis en courant avant que Denver ne puisse se replacer.

Au total, Dallas a signé 9 interceptions avant la pause, dont cinq pour Caleb Martin. Le tout en ne concédant que 39 points. Daniel Gafford et Morez Johnson Jr. ont repoussé les prises de balle de Jokic loin du cercle, tandis que les Mavericks ont varié leurs couvertures pour empêcher son duo avec Jamal Murray de s’installer dans son jeu à deux.

« Ça vous donne confiance : que les tirs rentrent ou non, vous pouvez quand même trouver un moyen de gagner », a expliqué Dusty May. « On progresse en défense. Les gars commencent à comprendre ce que les autres vont faire. Si on continue à mettre cette pression sur le porteur et à perturber les lignes de passe comme on le fait, on continuera à obtenir de bons résultats. »

Bien défendre est contagieux

Deux jours après avoir laissé filer une large avance face au Jazz, les Mavericks ont tout de même vu Denver revenir de -21 à -3 (80-77) en fin de troisième quart-temps. Cette fois, ils n’ont jamais laissé les Nuggets égaliser.

Naji Marshall et Morez Johnson Jr. ont contribué à recréer l’écart, puis Cooper Flagg a inscrit 10 de ses 24 points dans le dernier acte. L’ailier All-Star a aussi égalé son record en carrière avec 12 passes, et Dallas s’est imposé de près de 20 points dans une Ball Arena très en colère contre ses protégés.

« Ils ont deux des meilleurs joueurs du monde. Forcément, ils vont enchaîner des paniers », a rappelé Flagg. « Mais on s’en est tenu au plan du début à la fin, et on a réussi à faire nos propres séries. »

Dallas a ainsi limité Denver à moins de 25 points dans trois des quatre quart-temps et a gagné la bataille du jeu rapide avec 35 points inscrits en contre-attaque contre 7. Pour Cooper Flagg, cette capacité à courir tient aussi à l’exemple donné par Caleb Martin : « Quand ces gars-là jouent avec autant d’énergie en défense, ça entraîne tout le monde. Transformer notre défense en attaque, c’est essentiel pour nous. »