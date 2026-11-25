Difficile de faire plus « Pistons Basketball » que la victoire de Detroit sur le Magic cette nuit. Privés de trois titulaires, Cade Cunningham, Jalen Duren et Duncan Robinson, les Pistons ont fait bloc en s’appuyant en premier lieu sur ce qui fait leur force : la défense.

Malgré l’absence de leurs leaders, les Pistons se sont ainsi détachés dès le deuxième quart-temps, avec pas moins de 8 interceptions sur la période ! Tout le monde a mis la main à la pâte pour étouffer les Floridiens, qui n’ont inscrit que 14 petits points lors des 12 minutes précédant la mi-temps.

Forcément un immense motif de satisfaction pour J.B. Bickerstaff, qui a rendu hommage à la défense de ses joueurs et à la manière dont ils ont répondu au défi physique imposé par le Magic.

« J’ai trouvé que notre défense avait été élite ce soir », a-t-il apprécié. « On savait qu’il nous manquerait des capacités offensives, et donc qu’il allait falloir concentrer nos efforts sur la défense. J’ai adoré la manière dont tout le monde a contribué. Tous ceux qui ont eu l’opportunité de se montrer ont eu un impact positif. On savait que le match serait âpre physiquement, et on a très bien répondu dans ce secteur. »

Ausar Thompson prend du galon à la création

Symbole de cette omniprésence défensive des Pistons, qui semblaient couper toutes les lignes de passe, Ausar Thompson a donné le ton avec 10 rebonds, 1 interception et surtout 4 contres.

Mais, en l’absence de Cade Cunningham, il a également dû endosser davantage de responsabilités à la création. Un rôle dans lequel il s’est aussi illustré, avec 7 passes décisives, nouvelle preuve de sa progression balle en main.

« Il continue de grandir, de se développer. Il est très confiant lorsqu’il a la balle », a détaillé JB Bickerstaff. « Les gars à ses côtés comprennent mieux ses capacités à créer le jeu, et ils se mettent en position pour être servis. Il a fait de super passes, il a organisé pour le groupe et a mis une grosse pression dans leur raquette. »

À ses côtés, Daniss Jenkins a lui aussi été excellent à la création (10 passes décisives), tandis qu’Isaiah Joe a pris les choses en main au scoring (21 points). De quoi illustrer la primauté du collectif dans ce groupe de Detroit, où chacun se tient prêt à endosser de nouvelles responsabilités.

« C’est une question d’esprit collectif », a analysé le technicien. « Tout le monde connaît son rôle dans cette équipe. On sait qui sont les superstars, mais il n’y a pas de question autour des individualités dans ce groupe. Tout le monde pense à l’équipe en priorité. C’est ce qui fait la différence pour nous. Peu importe les circonstances ou le niveau de l’adversité, on sait que si on reste ensemble, on se donne une chance de gagner. On l’a montré ce soir. »

La NBA Cup comme révélateur

Cet esprit collectif s’est d’autant mieux exprimé que l’enjeu était de taille pour les Pistons cette nuit en Floride.

Battus lors de leur précédente sortie en NBA Cup par les Raptors, les hommes de J.B. Bickerstaff n’avaient en effet pas d’autre choix que de faire tomber Orlando pour rester en vie dans la compétition.

L’ampleur de leur victoire (+18) leur permet également de prendre un bel ascendant sur les Floridiens au « point-average ». Un élément qui pourrait s’avérer décisif dans la course à la qualification, avec un dernier rendez-vous face à Milwaukee vendredi.

« La NBA Cup, c’est important, les gars s’y sont investis, c’est une autre expérience », a ainsi conclu le coach. « C’est une sorte de playoffs pendant la saison régulière, donc ça nous permet de jouer pour quelque chose d’important. Je trouve que les gars ont très bien réussi à prendre cette compétition au sérieux et à comprendre son importance. Ils ont montré ce soir qu’ils avaient envie de gagner. »