En croisant les Pistons sans Cade Cunningham, le Magic avait une occasion en or de valider sa qualification pour la suite de la NBA Cup. Mais la soirée a été compliquée pour Orlando, notamment en attaque.

Le gros point noir de ce revers ? Les ballons perdus (20) qui ont donné des munitions aux hommes de J.B. Bickerstaff. Surtout dans le deuxième quart-temps, où les troupes de Sean Sweeney ont gâché 11 possessions ! Si on ajoute à cela un 5/18 au shoot, on comprend pourquoi les Pistons ont autant dominé ce quart-temps (32-14).

« Le principal problème, ce furent les balles perdues », confirme le coach du Magic. « Dans le premier quart-temps, on a été plutôt bon pour faire attention avec le ballon et pour attaquer. Dans le deuxième, on a perdu beaucoup trop de ballons, que ce soit à cause d’écrans illégaux ou des ballons donnés directement à l’adversaire. »

Car toutes les pertes de balle n’ont pas les mêmes conséquences. Les « dead-ball turnovers », à la suite d’une passe en touche ou d’une faute offensive par exemple, obligent l’adversaire à effectuer une remise en jeu et permettent ainsi à la défense de se replacer.

Une seule victoire à domicile en sept matchs

Les « live-ball turnovers », en revanche, sont bien plus dommageables. Une passe interceptée ou un ballon arraché offre immédiatement à l’adversaire la possibilité de jouer en transition, face à une défense désorganisée.

« On doit s’assurer de ne pas perdre le ballon pour se donner une chance de prendre un tir », explique Tristan da Silva. Double peine donc pour le Magic, qui se prive d’une opportunité de marquer tout en offrant aux Pistons des situations de paniers faciles. « Quand on perd des ballons et que ça court en face, défendre devient plus dur », résume ainsi Sean Sweeney.

Ce nouveau revers vient également confirmer les difficultés des Floridiens dans leur salle, où ils n’ont remporté qu’une seule de leurs sept rencontres depuis le début de saison…

« On va être meilleur », prévient le coach. « Une soirée comme ça n’est pas idéale, c’est sûr. On est conscient que nos fans sont géniaux et qu’être à domicile est important. On doit faire mieux pour gagner chez nous. »