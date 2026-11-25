Après un mois loin des parquets, les semaines se suivent et se rassemblent pour Kawhi Leonard. L’ailier de Toronto est touché au genou gauche depuis fin octobre et un point sur sa santé est effectué chaque semaine.
Encore une fois, comme précédemment en novembre, les Raptors ont annoncé qu’il allait encore manquer une semaine de compétition, au moins. Pas de retour donc, au mieux, avant le 1er décembre contre les Rockets.
La franchise de Toronto parle d’un joueur qui « continue de progresser » et qui a repris le chemin des parquets à l’entraînement, mais de manière individuelle.
Pour rappel, Kawhi Leonard a seulement disputé les deux premiers matchs de la saison, en tournant à 19.5 points de moyenne dans les deux victoires de Toronto. Depuis, il est bloqué à l’infirmerie et les Canadiens sont touchés par les blessures et, malgré de l’envie et de bonnes choses en place, peinent à véritablement se lancer.
|Kawhi Leonard
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|SAS
|64
|24.0
|49.3
|37.6
|77.3
|1.6
|3.5
|5.1
|1.1
|1.4
|1.3
|0.7
|0.4
|7.9
|2012-13
|SAS
|58
|31.2
|49.4
|37.4
|82.5
|1.1
|4.9
|6.0
|1.6
|1.7
|1.7
|1.1
|0.6
|11.9
|2013-14
|SAS
|66
|29.1
|52.2
|37.9
|80.2
|1.2
|5.1
|6.2
|2.0
|1.9
|1.7
|1.2
|0.8
|12.8
|2014-15
|SAS
|64
|31.8
|47.9
|34.9
|80.2
|1.3
|5.9
|7.2
|2.5
|2.0
|2.3
|1.5
|0.8
|16.5
|2015-16
|SAS
|72
|33.0
|50.6
|44.3
|87.4
|1.3
|5.5
|6.8
|2.6
|1.8
|1.8
|1.5
|1.0
|21.2
|2016-17
|SAS
|74
|33.4
|48.5
|38.0
|88.0
|1.1
|4.7
|5.8
|3.5
|1.6
|1.8
|2.1
|0.7
|25.5
|2017-18
|SAS
|9
|23.3
|46.8
|31.4
|81.6
|0.7
|4.0
|4.7
|2.3
|1.0
|2.0
|1.8
|1.0
|16.2
|2018-19
|TOR
|60
|34.0
|49.6
|37.1
|85.4
|1.3
|6.0
|7.3
|3.3
|1.5
|1.8
|2.0
|0.4
|26.6
|2019-20
|LAC
|57
|32.4
|47.0
|37.8
|88.6
|0.9
|6.1
|7.1
|4.9
|2.0
|1.8
|2.6
|0.6
|27.1
|2020-21
|LAC
|52
|34.1
|51.2
|39.8
|88.5
|1.1
|5.4
|6.5
|5.2
|1.6
|1.6
|2.0
|0.4
|24.8
|2022-23
|LAC
|52
|33.6
|51.2
|41.6
|87.1
|1.1
|5.4
|6.5
|3.9
|1.6
|1.4
|1.7
|0.5
|23.8
|2023-24
|LAC
|68
|34.3
|52.5
|41.7
|88.5
|1.2
|4.9
|6.1
|3.6
|1.4
|1.6
|1.8
|0.9
|23.7
|2024-25
|LAC
|37
|31.9
|49.8
|41.1
|81.0
|0.9
|5.0
|5.9
|3.1
|1.5
|1.6
|1.9
|0.5
|21.5
|2025-26
|LAC
|65
|32.1
|50.5
|38.7
|89.2
|1.1
|5.3
|6.4
|3.6
|1.2
|1.9
|2.0
|0.4
|27.9
|2026-27
|TOR
|2
|25.8
|32.4
|28.6
|100.0
|2.5
|5.0
|7.5
|1.5
|4.0
|3.5
|2.0
|0.5
|19.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.