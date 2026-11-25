Après un mois loin des parquets, les semaines se suivent et se rassemblent pour Kawhi Leonard. L’ailier de Toronto est touché au genou gauche depuis fin octobre et un point sur sa santé est effectué chaque semaine.

Encore une fois, comme précédemment en novembre, les Raptors ont annoncé qu’il allait encore manquer une semaine de compétition, au moins. Pas de retour donc, au mieux, avant le 1er décembre contre les Rockets.

La franchise de Toronto parle d’un joueur qui « continue de progresser » et qui a repris le chemin des parquets à l’entraînement, mais de manière individuelle.

Pour rappel, Kawhi Leonard a seulement disputé les deux premiers matchs de la saison, en tournant à 19.5 points de moyenne dans les deux victoires de Toronto. Depuis, il est bloqué à l’infirmerie et les Canadiens sont touchés par les blessures et, malgré de l’envie et de bonnes choses en place, peinent à véritablement se lancer.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 2 25.8 32.4 28.6 100.0 2.5 5.0 7.5 1.5 4.0 3.5 2.0 0.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.