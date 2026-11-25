Difficile de rêver meilleur professeur que Kevin Durant pour un jeune joueur désireux de perfectionner son arsenal offensif. Déterminé à s’améliorer, Ace Bailey l’a sollicité pendant son intersaison très studieuse afin de partager quelques séances d’entraînement à Los Angeles. Une invitation que « KD » n’a pas hésité à accepter.

« Ace fait partie de ces joueurs qui ont retenu mon attention dès le lycée », expliquait le futur Hall of Famer, il y a dix jours, en marge de leur premier affrontement de la saison. « Dès que je peux passer du temps à l’entraînement avec ces jeunes et cerner qui ils sont, c’est cool. Partager le parquet de la sorte à l’entraînement, c’est une belle manière de rendre et de transmettre à la nouvelle génération. »

La connexion entre les deux joueurs ne remonte pas à cet été. La saison dernière, Ace Bailey avait déjà reçu les éloges de Kevin Durant, impressionné par les qualités affichées par l’ailier au cours de sa première saison en NBA.

« C’est un talent pur », déclarait alors l’ailier des Rockets. « Pouvoir shooter avec un tel toucher de balle, depuis n’importe où sur le terrain… C’est dingue les tirs qu’il arrive à mettre sur la tête de plusieurs défenseurs avec cette envergure. Je retrouve une partie de mon jeu chez lui. »

Pour progresser, Ace Bailey n’a donc pas hésité à solliciter son modèle. Avec Kevin Durant, il a notamment travaillé le jeu à mi-distance, le rythme et la puissance. Avec un accent particulier sur l’utilisation de son corps pour attaquer le cercle, « KD » lui ayant conseillé « de ne pas contourner les adversaires, mais de leur rentrer dedans ».

Des leçons mises en pratique

Des enseignements qu’Ace Bailey semble déjà mettre en pratique puisque, cette saison, l’ailier du Jazz convertit 54% de ses tirs à mi-distance et affiche également une réussite de 72% près du cercle.

Le 13 novembre dernier, face aux Rockets justement, Ace Bailey avait inscrit 22 points à 7/13 au shoot, tandis que Kevin Durant avait terminé avec autant de points, mais à 5/14. Des retrouvailles forcément particulières pour le plus jeune des deux hommes, toutefois battu à l’arrivée.

« C’est mon gars », a raconté le 5e choix de la Draft 2025. « Il m’a même donné son maillot après le match. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il m’a demandé le mien. »

Au-delà des conseils techniques, Ace Bailey entend surtout garder en tête un message de Kevin Durant pour la suite de sa carrière.

« Il m’a simplement dit de rester moi-même et de jouer mon jeu », a notamment confié le jeune homme de 20 ans. « De ne laisser personne me détourner de ce que je sais faire ou de ce qui m’a amené jusqu’ici. De profiter du jeu, garder mon âme d’enfant et absorber un maximum de connaissances. »

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 72 27:37 44.3 34.4 75.0 1.4 2.8 4.2 1.8 2.7 0.8 1.5 0.7 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.