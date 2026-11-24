Ne comptez pas sur Shai Gilgeous-Alexander pour lâcher l’affaire ! Malgré une liste de blessés longue comme le bras, le leader d’OKC continue de tenir son rang. Auteur de 40 points lors d’un revers concédé à la dernière seconde face aux Clippers il y a dix jours, puis de 34 points dans une nouvelle défaite à domicile face à Atlanta, il a encore compilé 38 points en 38 minutes cette nuit à Indiana.

Mais là encore, ça n’a pas suffi. Malgré les prouesses de son MVP, le Thunder manque de trop de cadres pour garder ses standards des deux dernières saisons. Oklahoma City compte ainsi déjà 8 revers en 18 matchs. Lors des deux exercices précédents, il avait fallu attendre la deuxième quinzaine de janvier pour atteindre ce nombre de défaites…

Grandir dans l’adversité

Loin de se décourager, SGA entend d’ailleurs tirer profit de cette période délicate. « On ne peut pas être au sommet de la montagne tous les soirs pendant la prochaine décennie. Ça ne marche pas comme ça. C’est une source de motivation pour moi », a-t-il expliqué à ESPN, dans la lignée de ses propos après son tir au buzzer raté face aux Clippers. « Faire face à l’adversité, c’est plutôt fun. Ça me rendra meilleur. Ça nous rendra meilleurs. »

Habitué à dérouler en saison régulière depuis deux ans, le Canadien doit désormais revoir son approche. Il lui faut assumer davantage de responsabilités offensives face à des défenses encore plus focalisées sur lui.

« J’ai toujours été en tête des ‘scouting reports’, et maintenant… ça ne fait que s’amplifier avec les absents », reconnaît-il notamment. « Du coup, je dois aborder les matchs différemment, simplement à cause de l’effectif disponible. Certains soirs, je dois me montrer plus agressif dès le début de la rencontre. En temps normal, quand nous avons notre effectif au complet, je lance mes coéquipiers et j’entre progressivement dans le match. Certains soirs, avec les joueurs absents, on ne peut pas vraiment faire ça. »

Une marge d’erreur considérablement réduite

Si son rôle sur le parquet évolue, le leader de la formation championne NBA en 2025 veille en revanche à ne rien changer à son attitude au quotidien.

« Il est resté le même jour après jour », confirme Kenrich Williams, son plus ancien coéquipier au Thunder. « Il doit désormais porter l’équipe un peu plus sur ses épaules, assumer une charge plus lourde pour le groupe. Mais globalement, en termes de mentalité et d’attitude, il n’a pas changé d’un iota. »

Si OKC a tout de même réussi à décrocher quelques victoires face aux Kings et aux Pelicans, les cartons offensifs de Shai Gilgeous-Alexander ne peuvent à eux seuls compenser les absences. À chacun des joueurs valides de prendre sa part de responsabilités pour maintenir le Thunder à flot.

« Tout le monde doit en faire plus. Ce n’est pas seulement Shai », insiste ainsi Isaiah Hartenstein. « Le rôle de chacun a changé. On avait tellement de joueurs différents qui faisaient tellement de choses différentes que ça allégeait la charge des autres. Maintenant, on n’a plus aucune marge d’erreur. Peut-être qu’autrefois, on avait suffisamment de puissance de frappe. Mais on n’a tout simplement plus cette marge d’erreur comme avant. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26.5 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34.7 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33.7 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34.7 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35.5 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34.0 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34.2 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33.2 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1 2026-27 OKC 17 33.7 47.9 37.5 82.4 0.8 3.3 4.1 4.6 1.8 0.8 2.2 0.9 32.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.