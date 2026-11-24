Auteur d’un début de saison exceptionnel avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama s’apprête aussi à vivre une semaine particulièrement médiatisée avec la NBA Cup. À l’approche du Black Friday, basket4ballers profite également de l’occasion pour mettre à l’honneur les produits à l’effigie de l’intérieur tricolore.

Où s’arrêtera donc Wemby ? Pour sa quatrième saison en NBA, le Français continue ainsi de repousser ses limites. Samedi, face aux New Orleans Pelicans, l’intérieur des Spurs a signé une prestation monumentale avec 50 points, 19 rebonds, 5 contres et 4 interceptions en seulement 32 minutes de jeu.

Une performance qui illustre son nouveau statut. Après 17 rencontres disputées cette saison, le numéro 1 de la Draft 2023 tourne à 29,9 points, 12,3 rebonds et 3,9 contres de moyenne. Avec 54,1 % de réussite aux tirs.

Et ses performances individuelles s’accompagnent de résultats collectifs à la hauteur de son talent. Avec 15 victoires pour seulement trois défaites, San Antonio confirme son statut de place forte de la conférence Ouest. De quoi nourrir les ambitions de titre de la franchise texane et celles de MVP de son intérieur français.

Wembanyama, les Lakers et un Black Friday aux couleurs de la NBA

Ménagé lundi face aux Sacramento Kings en raison de douleurs au dos, Victor Wembanyama est très attendu pour le choc face aux Los Angeles Lakers, programmé le vendredi 27 novembre dans le cadre de la NBA Cup.

La rencontre, qui débutera à 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi en France, sera diffusée gratuitement sur Prime Video, tout comme l’opposition entre le Miami Heat et les New York Knicks.

Une belle opération pour les supporters français et une nouvelle preuve de l’exposition médiatique dont bénéficie Wemby depuis son arrivée outre-Atlantique.

L’engouement autour du natif du Chesnay dépasse d’ailleurs largement les parquets. Maillots, chaussures personnalisées, vêtements et ballons à son effigie : le Français possède désormais tout un univers de produits dérivés. Plusieurs d’entre eux bénéficient de réductions à l’occasion du Black Friday chez basket4ballers.

Les maillots de Victor Wembanyama en promotion

Entre son aventure texane et son histoire avec l’Equipe de France, avec laquelle il a décroché une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Victor Wembanyama rassemble deux publics.

Les supporters des Spurs pourront ainsi retrouver le maillot Victor Wembanyama Nike Icon Edition Swingman à -20 %. Avec ses traditionnelles couleurs noir et argent, il reprend l’identité historique de la franchise de David Robinson, Tim Duncan et Tony Parker. Pour la nouvelle génération de passionnés de NBA, la version enfant du maillot Icon Edition de Wembanyama bénéficie également d’une remise de 20 %. Quant aux supporters des Bleus, ils pourront se tourner vers le maillot Victor Wembanyama Team France Jordan Limited Road, lui aussi proposé à -20 %.

Des chaussures aux tee-shirts : jusqu’à 50 % de réduction

Avec sa mobilité, sa capacité à jouer face au panier et son envergure hors norme, Victor Wembanyama incarne l’évolution du poste de pivot en NBA. Son profil atypique constitue également un formidable terrain d’expression pour Nike, son équipementier depuis ses débuts professionnels.

La marque américaine lui a notamment consacré une édition personnalisée de la G.T. Cut 4. Baptisée Nike G.T. Cut 4 Gold Panther Victor Wembanyama PE, cette chaussure bénéficie d’une réduction de 30 % pendant le Black Friday.

Pour ceux qui souhaitent imiter leur joueur préféré sur les playgrounds, le ballon Wilson NBA Player Icon Victor Wembanyama Outdoor, conçu pour la pratique en extérieur, est également disponible à -30 %.

À quelques semaines de Noël, les supporters de Victor Wembanyama ont jusqu’au 30 novembre pour profiter des offres Black Friday de basket4ballers. Le code BF26 permet également de bénéficier de 5 % de réduction supplémentaire sur les articles en promotion, selon les conditions de l’opération.

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