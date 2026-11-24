

« Ça fait presque un foutu mois qu’on n’a pas gagné un match, donc on célèbre une soirée comme ça », lâche Myles Turner. Après une première victoire cette saison face aux Pacers le 26 octobre, les Bucks et lui ont dû patienter jusqu’à hier soir et leur déplacement à Toronto pour gagner à nouveau.

Soit quasiment un mois de disette et 13 défaites consécutives pour une formation devenue le cancre de la conférence Est. « Ça fait du bien. Chaque fois que tu peux gagner dans cette ligue, ça fait du bien. Même que tu es dans une bonne équipe, sans dire que nous sommes mauvais, mais pour les équipes qui gagnent beaucoup, chaque match a du sens », se corrige Tyler Herro.

Celui-ci a été l’un des principaux artisans de cette deuxième victoire de l’année avec ses 32 points, 8 passes et 6 rebonds. À ses côtés, Myles Turner a cumulé 27 points et 11 rebonds pour passer le cap symbolique des 10 000 points inscrits en carrière.

« C’est génial de voir Myles réaliser un grand match. Peu importe ce qu’il se passait en attaque, il a eu un impact en défense. Plus des 10 rebonds, des tirs contrés, il est arrivé avec une mentalité conquérante. Ses coéquipiers lui ont fait confiance, et il a fait confiance à son travail. 10 000 points en carrière, c’est quelque chose de vraiment spécial. Les gars ont fait une belle célébration pour lui », note Taylor Jenkins.

Enchaîner face aux Nets mercredi ?

Le coach, dont le pivot tournait à seulement 7 points de moyenne jusqu’ici, souligne aussi l’impact de joueurs sortis de son banc, comme Kel’el Ware (9 points) et Brayden Burries (14 points et 10 rebonds).

« C’était super de voir nos gars livrer un match plein pendant 48 minutes. […] On savait que ça allait encore être un gros combat physique. Évidemment, Barnes est un sacré joueur. On a essayé de le forcer à prendre des tirs compliqués, mais il est difficile à museler. Je trouve que nos rotations ont été vraiment bonnes. […] Notre exécution tout au long du match a été plutôt solide. Ce ne sera jamais parfait, mais pendant 48 minutes, nos gars ont fait du très bon boulot ce soir », salue le coach.

Cette victoire est une récompense pour son groupe qui, malgré l’accumulation de défaites, a continué à bosser et essayer de garder le moral. « Évidemment, on veut que le processus mène aux résultats. Donc la période a été compliquée ces dernières semaines. J’ai insisté auprès d’eux : ‘Continuez à bosser. Ça va finir par payer.’ »

Reste maintenant à voir si les Bucks vont pouvoir enchaîner face à une autre équipe mal en point de l’Est, les Nets, qu’ils reçoivent en milieu de semaine. « On peut bâtir là-dessus, utiliser cette énergie pour mercredi et essayer de l’emporter », se projette Tyler Herro pour finir.