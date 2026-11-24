Après avoir manqué le premier mois de la saison régulière à cause d’une déchirure partielle du tendon d’Achille, Brandon Ingram était disponible pour le déplacement des Clippers à Houston. Dès les premières minutes de la partie, il tente d’ouvrir son compteur, mais il manque trois tirs consécutifs avant de céder sa place.

Lorsqu’il revient sur le parquet, l’ancien joueur des Raptors manque deux nouveaux tirs avant d’enfin faire mouche. Malheureusement, Brandon Ingram ne trouve jamais son rythme sur cette rencontre. Il termine la partie à 6/18 au tir et 0/6 derrière l’arc.

« Je dois revoir le match pour voir ce que je peux mieux faire. Parfois, j’ai tiré au lieu d’attaquer le cercle », reconnaît-il. « J’ai aussi précipité quelques tirs à 3-points, mais je vais trouver des solutions. »

Brandon Ingram cherche son rythme

Limité à 27 minutes de jeu par Tyronn Lue, l’ailier était sur le terrain pour les derniers instants de la rencontre. Pour essayer de répondre au coup de chaud de Kevin Durant, Brandon Ingram a insisté derrière l’arc, mais il s’est manqué à deux reprises. Une de ses deux tentatives n’a même pas touché le cercle.

« Le plus gros défi, c’est de faire le bon choix sur le terrain », avoue le joueur des Clippers. « Je dois bien sûr prendre quelques tirs, mais je dois aussi prendre les bonnes décisions, le temps que je retrouve du rythme. »

Avec Brandon Ingram sur le terrain, Darius Garland a toutefois pu partager les responsabilités offensives et être moins ciblé par la défense adverse.

Le meneur n’a d’ailleurs perdu qu’un seul ballon, ce qui contraste avec son début de saison compliqué dans la gestion du cuir. Au total, les Clippers n’ont signé que 12 pertes de balle, un de leurs meilleurs totaux de la saison.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 28.9 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33.5 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33.9 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOR 62 33.9 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOR 61 34.3 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOR 55 34.0 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOR 45 34.2 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOR 64 32.9 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOR 18 33.1 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33.8 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5 2026-27 LAC 1 27.5 33.3 0.0 80.0 1.0 6.0 7.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.