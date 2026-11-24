« C’était bon de le voir, de jouer contre lui », lâche Jaden McDaniels en parlant de Julius Randle. L’intérieur effectuait son premier retour sur ses anciennes terres après avoir quitté le Minnesota en juillet dernier.

Julius Randle a ainsi été impliqué dans le transfert qui a permis aux Wolves de récupérer LaMelo Ball. Un changement radical de trajectoire pour l’intérieur, resté deux ans sous le maillot des Wolves.

« J’ai pris tellement de plaisir ici. Ma famille s’est beaucoup amusée ici, on s’est fait énormément de bons souvenirs, j’ai joué du bon basket, il y a beaucoup de bonnes personnes ici. J’étais à un moment de ma carrière où c’était nécessaire. J’avais besoin d’un nouveau départ et c’était génial. On m’a accueilli à bras ouverts et je suis extrêmement heureux d’avoir eu l’opportunité de vivre ça », assure-t-il.

Pas d’amertume ? « Tout va bien. Ça fait assez longtemps que je suis dans ce business pour le comprendre, on comprend comment ça marche, on l’accepte. » Même si ce transfert a tout de même tout changé pour lui.

Le leader quand Anthony Edwards n’était pas là

Après deux campagnes de playoffs, dont une finale de conférence en 2025, Julius Randle, qui avait été échangé pour Karl-Anthony Towns à l’époque, se retrouve dans l’une des pires formations de l’Est, quand les Wolves, même sans Anthony Edwards, restent aujourd’hui dans le Top 3 à l’Ouest.

« L’organisation a été géniale avec moi. Donc il n’y avait aucune rancœur. On passe à autre chose et je suis ici maintenant, j’essaie de tirer le meilleur parti de mon environnement actuel. Je dois juste continuer à me battre ici, profiter du moment présent, continuer à jouer dur », poursuit Julius Randle, ovationné par le Target Center.

Dans le jeu, le gaucher a signé 29 points, 4 rebonds et 4 passes, mais ses Nets ont été dépassés (142-116). Une chose est sûre, il a laissé de bons souvenirs sur place. « C’était notre leader quand on n’avait pas ‘Ant’, la tête pensante de l’équipe, et c’est vers lui qu’on se tournait. Il faisait aussi un peu office de vétéran pour nous », note Jaden McDaniels, assurant s’être inspiré de son éthique de travail.

De son côté, Chris Finch dit avoir « adoré coacher Julius ». « Il a été un gros, gros contributeur. Il est arrivé ici dans une situation loin d’être idéale, 48 heures avant le début de la saison, en devant s’adapter sur le tas. C’est son altruisme au milieu de cette première saison qui nous a vraiment lancé […] Lors des deux premiers tours des playoffs cette année-là, il faisait probablement partie des cinq meilleurs joueurs de la ligue et il nous a aidés à atteindre les finales de conférence Ouest », salue le coach en guise de conclusion à ces retrouvailles.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 13.6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28.2 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 28.8 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26.7 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOR 73 30.6 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 32.5 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 37.6 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35.3 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 35.5 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35.4 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32.3 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 79 33.0 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 21.1 2026-27 BRO 16 33.2 48.1 35.1 79.8 1.6 4.3 5.9 4.7 3.1 1.1 3.6 0.2 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.