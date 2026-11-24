Vainqueurs à Philadelphie, les Blazers n’ont pas simplement profité d’une belle soirée d’adresse extérieure. Pour Tyrese Maxey, les Sixers ont surtout manqué de dureté au moment de défendre.

« Nous ne sommes pas arrivés à la salle avec le niveau de défi et de combat nécessaire pour gagner un match », a reconnu le meneur All-Star après la défaite. « Nous devons faire un meilleur travail pour contenir nos adversaires, nous entraider et ressortir sur les shooteurs. »

Face aux leaders de la conférence Est, Portland a terminé à 19/42 derrière l’arc, contre 9/33 pour Philadelphia. Ce différentiel de dix paniers primés représente 30 points, une marge quasi impossible à compenser sans une nette domination aux lancers-francs ou sur les pertes de balle…

« Ils nous ont dominés », résume Nick Nurse, l’entraîneur de Philadelphie. « Leur énergie et leur activité ont été excellentes pendant tout le match. Mais l’élément principal, cela reste le tir à 3-points. Quand vous encaissez dix paniers de plus dans ce domaine, c’est très difficile à surmonter. »

Deni Avdija a constamment fissuré la défense

Même sans Joel Embiid, les Sixers étaient pourtant à égalité à la pause (69-69), portés par une attaque efficace et les quatre tirs primés réussis par LeBron James. Mais leur défense n’a jamais trouvé la solution face à Deni Avdija.

L’Israélien inscrit 25 de ses 31 points en première mi-temps, en alternant pénétrations et tirs extérieurs. L’ailier All-Star va finir à 12/19 au tir, dont 5/9 à 3-points, avec 7 passes.

« Il arrive à pénétrer sur sa main droite et il sait provoquer les fautes », a décrit Tyrese Maxey. « C’est un joueur très difficile à défendre. Parfois, il faut sortir complètement sur le shooteur et le forcer à rater. Nous n’avons forcé personne à rater ce soir. »

Nick Nurse a lui aussi regretté une défense trop perméable sur le premier rideau. « Notre défense sur le porteur n’a pas été bonne. Avdija est allé où il voulait beaucoup trop souvent. Dame aussi, et Scoot a réussi à nous déborder plusieurs fois. Le défenseur doit mieux orienter ces pénétrations et, si une aide arrive, elle doit venir plus tôt. »

Obligés de protéger le cercle collectivement en l’absence de Joel Embiid, les Sixers se sont trop souvent resserrés dans la peinture. Les Blazers ont alors ressorti le ballon vers leurs shooteurs, sans que Philadelphia soit capable de fermer la ligne à 3-points.

« J’ai parfois aimé notre aide dans la raquette », a poursuivi Nick Nurse. « Mais je n’ai pas aimé notre façon de ressortir ensuite. Quand vous protégez le cercle à plusieurs, vous devez réussir les deux : aider à l’intérieur et revenir contester les tirs. Nous ne l’avons pas assez fait. »