L’agressivité, l’intensité défensive et la force du collectif en attaque ont fait la marque de fabrique des Valkyries sous les ordres de Natalie Nakase depuis deux ans. Après une qualification historique en playoffs dès sa première saison, la franchise de San Francisco est allée chercher Gabby Williams pour se mêler à la course au titre.

MVP des dernières WNBA Finals au terme d’un Game 7 monumental, l’internationale française a également découvert un environnement assez unique en WNBA, grâce à la proximité entre les Valkyries et les Warriors.

Deux franchises, une famille

Au-delà de leur propriétaire commun, Joe Lacob, et de leur salle, le Chase Center, les deux franchises cultivent un véritable esprit de famille. Un contraste saisissant avec les précédentes expériences de Gabby Williams.

« De mon expérience personnelle, les Bulls n’étaient jamais présents. Je sais que quand j’étais à Chicago, ils ne voulaient absolument pas qu’on touche à leurs installations », s’est remémorée Gabby Williams, qui a porté les couleurs du Sky de 2018 à 2021. « À Seattle, on n’avait pas d’équipe NBA, mais beaucoup d’anciens joueurs des Sonics venaient toujours nous montrer leur soutien. IT (Isaiah Thomas), par exemple, était toujours là ; pendant l’intersaison, on allait courir ensemble. Mais c’est un peu la première fois que j’ai l’impression qu’on est en quelque sorte au même niveau, notamment en ce qui concerne l’attention que Joe Lacob nous porte ».

Cette proximité s’est notamment manifestée dans les tribunes, en playoffs comme en saison régulière, lorsque plusieurs joueurs des Warriors, mais aussi leur entraîneur Steve Kerr, sont venus encourager les Valkyries.

« Steph Curry, par exemple, m’a donné beaucoup d’infos et de conseils avant la série des Finals. Draymond Green nous témoigne beaucoup d’affection. Yaxel Lendeborg, dès son arrivée, est venu à un match et a commencé à assister à tous les matchs. Je vois clairement, ici, une véritable sororité, une fraternité entre les deux franchises ».

Stephen Curry en conseiller de luxe

Cette relation s’est également nouée en coulisses, Gabby Williams ayant notamment pu profiter de l’expérience de l’un des plus grands joueurs de tous les temps lors de son épopée jusqu’au titre.

« La première fois où j’ai vraiment pu discuter un peu avec lui, c’est lorsqu’on est allées assister à l’entraînement des Warriors ouvert au public, avant le Game 2. Il s’est montré tellement aimable et adorable quand je l’ai rencontré avec l’une de mes coéquipières, Miela Sowah. Il a pris le temps de discuter avec nous », a-t-elle ajouté.

Novice dans la gestion d’une série au meilleur des sept matchs, l’ailière française avait alors trouvé en Stephen Curry un interlocuteur idéal pour appréhender ce nouveau défi.

« Bien sûr, j’ai profité de l’occasion pour lui demander comment aborder ces Finals. Comment ça se passe ? Je n’ai jamais disputé de série en sept matchs. Il m’a juste parlé de l’endurance que ça demande. Il m’a dit en substance : ‘Ce ne sera pas un sprint, ce sera un marathon’, et il m’a donné quelques conseils qui m’ont vraiment marquée ».