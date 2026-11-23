En faisant venir, via un « sign-and-trande », Walker Kessler, avec un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans, les Lakers avaient sorti les grands moyens pour trouver leur pivot durant la dernière intersaison. Après un mois de compétition, le pari est clairement réussi.

L’ancien du Jazz tourne à 14.3 points à 66% de réussite au shoot (joueur le plus adroit de la ligue), 10.7 rebonds et 2.1 contres de moyenne. Quand il est sur le parquet, Los Angeles inscrit 7.3 points de plus que son adversaire et seul 24 joueurs (qui ont joué plus de 10 matches) font mieux.

Très précieux, voire indispensable, pendant les 31 minutes qu’il dispute, il faut se concentrer sur les 17 qu’il passe sur le banc. D’après Marc Stein, les dirigeants des Lakers cherchent « activement » un pivot capable de le suppléer.

Jusqu’à présent, c’est ainsi Sandro Mamukelashvili qui lui sert de back-up, mais le Géorgien est plutôt un ailier fort. Quant à Kevon Looney, il n’est quasiment pas utilisé par JJ Redick…

Rob Pelinka promet d’être actif

L’information n’est toutefois pas vraiment une surprise puisque, dans le même temps, Rob Pelinka, le président de la franchise californienne, expliquait qu’il allait tenter des choses d’ici février et la date limite des transferts.

« On sera actif lors de la trade deadline pour nous renforcer là où cela est nécessaire », prévient-il. « On pense que cette équipe a une véritable chance d’aller loin donc on veut donner au groupe le plus de talent possible. »

Avec un bilan de 14-3, soit le meilleur de la ligue à égalité avec les Sixers et les Spurs, ainsi que la troisième attaque la plus efficace de la ligue, les Californiens réussissent en effet parfaitement leur début de saison. Rob Pelinka, tout en tempérant les choses, veut logiquement jouer sa chance à fond.

« On ne veut pas s’emballer après un bon départ, pour ne pas prendre la grosse tête, mais c’est clair que, jusqu’à présent, tout se passe bien et on espère que cela va continuer », indique le dirigeant.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4 2026-27 LAL 16 30.9 66.4 100.0 59.7 3.6 7.1 10.7 1.8 3.0 1.1 1.7 2.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.