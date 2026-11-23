Du 26 au 28 février, l’adidas Next Generation Tournament (ANGT) posera ses valises en région parisienne. Les phases de poule de cette étape se joueront les 26 et 27 février au complexe Athletica d’Eaubonne, une première pour l’établissement situé dans le Val-d’Oise. La finale se disputera à l’adidas arena le 28 février. L’équipe gagnante décrochera un billet pour la phase finale européenne, organisée en marge du Final Four de l’Euroleague 2027.

Réservé aux équipes U18, ce tournoi réunira notamment les jeunes du Paris Basketball, du FC Barcelone, de l’Olympiacos et de l’Olimpia Milan. Lors des précédentes éditions, plusieurs futurs joueurs NBA s’y étaient illustrés, dont Domantas Sabonis, Victor Wembanyama et Luka Doncic. Le Slovène avait notamment remporté la compétition avec le Real Madrid, tout en étant élu MVP.

« L’Euroleague junior, pour eux, c’est l’Euroleague », souligne le directeur du centre de formation du Paris Basketball, Christophe Denis. « Un jeune joueur du Paris Basketball qui sort de catégorie U15 peut jouer contre des joueurs qui seront peut-être numéro 1 de la Draft d’ici quelques années. »

Parmi les jeunes talents susceptibles de fouler le parquet d’Eaubonne, il y a Mohamed Dabone.

À seulement 15 ans, le pivot burkinabé, naturalisé espagnol, a déjà fait sensation en intégrant l’équipe professionnelle du Barça dès ses 13 ans. Sa participation reste toutefois incertaine, Christophe Denis précisant que tous les effectifs du tournoi n’ont pas encore été communiqués.

Athletica, ancien terrain d’entraînement de Team USA

« Les ambitions, c’est d’être capable de montrer une belle image de notre centre de formation », confie Christophe Denis sur les objectifs de la formation parisienne. « Sur le plan du jeu d’abord pour essayer de mettre en lumière les potentiels qui composent cette équipe. Nous voulons être compétitifs, être irréprochables dans l’attitude et attirer l’œil. C’est une chance pour nous parce qu’il y a énormément de monde qui va venir voir l’événement. Nous pourrons montrer les infrastructures d’Athletica et l’évolution du centre de formation sur les quatre dernières années. Ce n’est pas que l’équipe U18, c’est un ensemble. »

Au-delà de l’enjeu sportif, le département du Val-d’Oise compte profiter de l’événement pour mettre en avant son complexe Athletica. Rénové en juin 2024, l’établissement avait accueilli Team USA lors des Jeux olympiques de Paris. L’été dernier, les Toronto Raptors étaient également venus s’entraîner dans ces installations.

« Accueillir l’adidas Next Generation Tournament à Athletica est une grande fierté pour le Département du Val-d’Oise », se réjouit Marie-Christine Cavecchi, présidente du département. « C’est une belle illustration de notre volonté de faire d’Athletica un lieu au rayonnement international, capable d’accompagner à la fois l’émergence de jeunes champions comme ceux du Paris Basketball et d’accueillir des clubs venus de toute l’Europe. »