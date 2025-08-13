A 13 ans, Mohamed Dabone intègre l’équipe première du Barça

Il y a un an, le coach du FC Barcelone, Joan Penarroya, décidait d'emmener un gamin de 12 ans lors d'une tournée de présaison du club catalan en Chine. Son nom : Mohamed Dabone, un Burkinabé de 2m08, qui explose tout dans les catégories de jeunes.

Un an plus tard, le gamin transforme l'essai puisque Sport annonce qu'il va intégrer l'effectif de l'équipe première, et qu'il pourra même jouer, si besoin, aux côtés des Nico Laprovittola, Jan Vesely et autre Tomas Satoransky et Tornike Shengelia.

Né le 21 octobre 2011 au Burkina Faso, Dabone aura 14 ans à l'automne prochain, et il est arrivé au Barça à l'été 2023. Très vite surclassé de deux catégories, il a évolué en cadet (U16) et en junior (U18). Mais le règlement l'empêchait de jouer avec la réserve en 3e division.

Sayon Keita, l'autre pépite du FC Barcelone

Avec l'équipe junior, il a remporté les championnats de Catalogne et d'Espagne, mais en revanche, le club catalan s'est incliné dès la phase de groupes lors du Tournoi Adidas Next Gen. Au milieu de joueurs âgés de 16 à 18 ans, il y avait tourné à 12 points, 7 rebonds et 1 contre de moyenne ! Son shoot est déjà au point, même à 3-points, et on a l'impression de voir un jeune Giannis Antetokounmpo.

Le voilà donc intégré à l'équipe première, et il pourrait imiter l'autre pépite du club, le Malien Sayon Keita (17 ans). Arrivé en Espagne du côté d'Estudiantes en février 2022, il a rapidement été recruté par le Barça. Intégré à l'équipe première la saison passée, il est apparu sur les feuilles de match en Euroleague, et il a effectué ses débuts en Liga Endesa.

Mais ce n'est pas certain qu'il reste en Catalogne puisque l'appel de la NCAA pourrait être plus fort, et a déjà visité les campus de Kansas, Indiana, Kentucky, Duke, UNC et UConn. Dans quatre ans, Dabone devrait se retrouver dans la même situation. Pour la Draft, ce ne sera pas avant 2030…